187 blitzet i politiets fartkontrol

Søndag fra klokken 11.08 til 11.38 var ATK-bilen på Ny Næstvedvej i 50-kilometer-zonen. 153 køretøjer blev målt; flere end hver tredje blev blitzet for at køre hurtigere end tilladt: 57 får tilsendt en fartbøde, og otte af førerne står også til klip i kørekortet.

34 billister kørte for hurtigt på Stevnsvej i Smerup mandag morgen og fem hurtigt nok til et klip. Højeste tilladte hastighed på strækningen er 70 km/t, hvilket særligt en billist så stort på med en hastighed på 104 km/t.

I Kongsted tjekkede politiet Faxevej om formiddagen mandag. Her kørte 45 billister over de tilladte 60 km/t, og hurtigste billist kørte 90 km/t.

Onsdag eftermiddag fra klokken 14.13 til 16.07 var ATK-bilen på besøg på Køgevej i Karise, hvor den tilladte hastighed er 50 kilometer i timen. 257 køretøjer blev målt; af dem blev 27 blitzet for at køre for stærkt. Fire bilister står til klip i kørekortet.

Derfra tog ATK-bilen til Dalbyvej øst for Karise, hvor den højest tilladte hastighed er 80 kilometer i timen. Fra klokken 16.33 til 19.33 blev 193 køretøjers fart målt; 14 blev blitzet for at køre for stærkt - ingen dog så stærkt, at der vanker yderligere sanktioner oven i bøden.