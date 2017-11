18-årige Laura skal balancere gymnasiet med byrådet

- Jeg er så stolt og ydmyg over, at folk har sat deres lid til mig, og at de tror på, at jeg er dygtig nok til at repræsentere dem.

- Jeg synes, det er fedt, at der kommer en ung ind, som kan være de unges stemme siger Laura Vestina Andréa.

Den indledende optælling viser, at hun har fået 185 personlige stemmer, men en fintælling skal senere slå det endelige tal fast.

Den unge socialdemokrat fyldte ifølge sn.dk 18 år 12. oktober - og nåede dermed lige akkurat at blive myndig før valget.

På trods af sin unge alder mener Laura ikke, at hun er for ung til at sidde i et byråd:

- Selvfølgelig skal der ikke være 25 i byrådet, der er 18 år, men jeg tror, at det er sundt for et byråd, at der kommer en, der kan se lidt anderledes på tingene og sætte spørgsmålstegn ved nogle af rutinerne.

Det nyudnævnte byrådsmedlems største mærkesag er udsatte børn og unge med særligt fokus på børn i plejefamilier.

- Det mangler en helhedsbehandling. Lige nu tænker man mest på, hvad man kan gøre for, at barnet kommer videre, i stedet for familien som helhed, og det vil jeg især kæmpe for bliver ændret, siger hun.

Gymnasieeleven erkender, at hun nok får svært ved at bryde ind i hierarkiet i byrådet.

- Det bliver en udfordring. Jeg kan selvfølgelig ikke bare tro, at jeg kan gå ind og bestemme det hele, men sådan fungerer det jo heller ikke i politik. Der handler det om kompromisser, siger hun.

Socialdemokratiet med borgmester Knud Erik Hansen i spidsen har fået 29,2 procent af stemmerne i Faxe. Det er en fremgang på 4,8 procentpoint i forhold til kommunalvalget i 2013.

Der var på landsplan 88 lokalpolitikere på 18 år, der stillede op.