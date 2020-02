18-årig med hash på lommen

Ved bilen stod en 18-årig mand fra lokalområdet, som fortalte, at det var hans bil.

Han fik pålagt at fjerne bilen inden for 48 timer, og da politiet undersøgte den 18-årige, fandt betjentene en klump hash på 3,3 gram i hans lomme. Han blev derfor sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.