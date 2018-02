Dommer Ulla Tange valgte at varetægts-fængsle den 17-årige i surrogat foreløbig frem til 21. februar. Foto: Esben Thoby

17-årig fængslet for at sælge livsfarligt stof til børn

Faxe - 05. februar 2018 kl. 17:44 Af Cecilie Hänsch og Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Han ser helt almindelig ud, den 17-årige dreng, der mandag eftermiddag lyttede til dommerens ord:

- Jeg har valgt, at du skal varetægts-fængsles i surrogat på en ungdomsinstitution foreløbigt frem til 21. februar.

Han er spinkel af bygning, er nyklippet i en smart frisure og klædt i løst, sort tøj.

Men han har også erkendt, at det var ham, der solgte mindst to gram MDMA - i pilleform også kendt som ecstasy - til en anden ung mand, som så solgte det videre til to 15-årige drenge i Haslev.

De to 15-årige drenge indtog stoffet fredag eftermiddag og blev begge så syge, at de blev hastet på sygehuset. Her ligger den ene 15-årige stadig i koma.

Det var et grundlovsforhør mandag eftermiddag, der dannede ramme om den 17-åriges vej på ungdoms-institution.

Med i retssal 1 i Retten i Næstved var den unge mands far og en medarbejder fra Næstved Kommune - foruden de to betjente, der havde fulgt den 17-årige fra arresten og til retten.

Anklager Susanne Bluhm har rejst sigtelse mod den 17-årige for i alt fire forhold, der i sin kerne alle handler om salg af MDMA foran butikken Kaoz i Skomagerrækken i Næstved.

Først og fremmest er der tale om salget af det stof, der gjorde de to 15-årige drenge i Haslev syge, dernæst er der tale om at den 17-årige har »lagt fem streger MDMA til rette, så en pt. uidentificeret pige sniffede det mens vidner så på og umiddelbart bagefter kastede hun voldsomt op gennem næse og mund«, som det lyder i anklageskriftet.

Den 17-årige erkender salget og erkender at have skaffet pigen stoffet.

Det, den 17-årige ikke kan erkende, er i de to tilfælde at have sat andres liv og førlighed i fare.

Den eksakte paragraf i straffeloven er § 252 stk. 1, der handler om, gerningsmænd, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Og den paragraf er den 17-årige altså stadig tiltalt efter.

Dommeren valgte at lukke dørene, da den 17-årige skulle afgive forklaring i retten.

Det skete af flere grunde. Dels af hensyn til den pige, der blev syg af at indtage stoffet; hun er endnu ikke identificeret, og politiet vil meget gerne i kontakt med hende.

Dels ønsker retten ikke at eventuelle bagmænd - altså dem, der har solgt det livsfarlige MDMA til den 17-årige, så han kunne sælge det videre - skal læse den 17-åriges forklaringer i avisen.

Allerede lørdag blev én ung mand anholdt for at have solgt det livsfarlige stof til de to unge mænd.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi valgte i den forbindelse at advare om, at der formentlig var mere af stoffet i omløb i Næstved og omegn.

