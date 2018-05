17-årig MDMA-sælger får fire måneders fængsel

Dermed valgte retten ikke at følge specialanklager Skipper Pelle Falsleds påstand om, at Adam Buks tragiske død skulle takseres til et år og tre måneders fængsel.

Den dømtes forsvarer, advokat Kim Steen, mente, at den 17-årige »absolut ikke har været en professionel narkosælger«, da det kun var bevist, at han har solgt fem gram af stoffet.

- Han har købt og videresolgt stoffet, som er gået igennem to andre sælgere, før det endte hos køberne, der indtog det. Min klient har ikke kunnet forudse andet, end at det er blevet brugt. Men han har ingen indflydelse haft på, hvordan stoffet blev indtaget, og der kan min klient højst idømmes fire måneders fængsel, sagde Kim Steen, før dommen faldt.

- Det er en svær sag. Der er ikke noget, vi kan lave strafferetsligt, der kan ophæve, det her tab. Så nu er han gjort ansvarlig for det ene forhold mod en kun 15-årig pige, men ikke for Adams død. Det er ikke min kompetence at anke, men jeg vil læse dommen og overveje at indstille den til anke. Det er kompliceret stof det med den indirekte skadegørende handling, sagde anklageren efter dommen.