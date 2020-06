Send til din ven. X Artiklen: 16-årig i retten for 28 forhold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

16-årig i retten for 28 forhold

Hukommelsen svigtede en teenager fra Faxe, der torsdag skulle forklare sig i en lang række sager om tyveri fra biler og misbrug af stjålne kreditkort.

Faxe - 27. juni 2020 kl. 11:01 Af Claus Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvem stjal jakker, tasker, punge, mobiltelefoner, adskillige kreditkort og flere andre ting fra 11 ulåste biler og en barnevogn rundt omkring i Haslev, Faxe og Herlufmagle i efteråret 2019.

Anklagemyndigheden mener, en af gerningsmændene er en 16-årig dreng fra Faxe, og torsdag mødte han op i retten i Næstved, hvor han var sigtet for i alt 28 forhold - blandt andet for adskillige gange at have bestilt tøj i en netbutik med de stjålne kort.

Den 16-årige erkendte tre af forholdene på den lange liste og erklærede sig delvis skyldig i andre.

De fleste nægtede han dog kendskab til - også selv om Politiet har fundet en masse effekter fra tyverierne under en ransagning af den sigtedes værelse.

- Hvorfor siger Politiet, at de har fundet det, når du siger, at du ikke havde det, spurgte anklageren flere gange. Men svaret var nogenlunde det samme:

- Det ved jeg ikke!

- Det kan jeg ikke forklare!

- Det er svært at sige!

Hash-tåget hukommelse De fleste svar blev afleveret med spinkel stemmeføring, og dommeren måtte flere gange bede den 16-årige om at tale højere.

Det meste brugte svar var dog ret tydeligt:

- Det kan jeg ikke huske, lød det tit fra den 16-årige.

- Jeg havde en periode, hvor jeg røg meget hash, så jeg har svært ved at huske. Jeg begyndte at ryge hash for tre år siden og røg dagligt. Men jeg stoppede for fire måneder siden, forklarede han.

Det årelange misbrug var også årsag til de forhold, som den 16-årige erkendte - for eksempel tyveriet af en computer fra en bil på Søndergårdsvej i Faxe i november.

- Jeg skulle bruge pengene til hash, lød det fra den 16-årige, der dog ikke mente at have taget yderligere ting fra bilen, så det punkt røg på listen med »delvis skyldig«.

Til gengæld blev det et nej til tyveri af en pung med diverse kort fra en bil på Skåremosevej i Herlufmagle i september.

- Jeg har gået rundt i Herlufmagle og tjekket biler. Men jeg er rimelig sikker på, at jeg ikke har taget nogen pung, lød det.

Kreditkort på omgang Under ransagningen af den 16-åriges værelse blev der fundet flere stjålne kreditkort, som har været brugt til i alt 16 indkøb på hjemmesiden kaufmann.dk.

Selv om den unge mands mobilnummer var registreret på ordrerne til mere end 13.000 kroner, afviste han dog at have shoppet så meget.

- Jeg har kun været med til det to gange i alt. Jeg kan huske, at jeg fik en hættetrøje og nogle t-shirts, forklarede han.

Ifølge den 16-årige gik kreditkortene på tur blandt en gruppe unge, og de øvrige indkøb var foretaget af nogle daværende venner, som han ikke ønskede at sætte navn på.

Til gengæld kunne han godt forklare, hvorfor det ikke var lykkedes kaufmann.dk at komme i kontakt med ham telefonisk, da der opstod problemer med nogle af de mange handler.

- Det er tit nogle, der ringer. Og hvis jeg ikke kender nummeret, så tager jeg den ikke..., lød svaret.

Afgørelsen må vente I de fleste af de 28 forhold mener anklagemyndigheden, at den 16-årige har haft en medgerningsmand, men kun i et enkelt tilfælde, er det lykkedes at sætte navn på.

Derfor var endnu en 16-årig dreng fra Faxe også i retten torsdag, hvor han erkendte at havde deltaget i tyveri fra en bil på Nikolines Vej i Faxe i slutningen af november.

Straffen blev på otte dagbøder á 600 kroner og udsigt til otte dages fængsel, hvis bøderne ikke bliver betalt.

Hvilken straf, der venter hans tidligere kammerat, er til gengæld stadig et åbent spørgsmål.

