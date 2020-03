16-årig hoppede på en politibil

Lørdag klokken 0.45 holdt en politipatrulje i Jernbanegade i Haslev. I et ubemærket øjeblik sneg en ung mand sig til at springe op på politibilen, hvor han hoppede på taget og råbte op. Han sprang ned igen og stak i løb, men blev indhentet efter en kort løbetur gennem byen. Det var en 16-årig fyr fra Haslev, og han blev anholdt klokken 0.47 og sigtet for overtrædelse af ordenbekendtgørelsen. Den 16-årige blev taget med til politistationen i Næstved, hvor han blev afhørt i overværelse af de sociale myndigheder. Han blev løsladt igen klokken 4.21.