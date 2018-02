Den 15-årige Adam døde klokken 00.30 natten til torsdag på Rigshospitalet. Foto: Tomas Bertelsen Foto: Tomas Bertelsen/Rigshospitalet

15-årig dreng fra Nordskovskolen er død efter MDMA-indtag

Faxe - 15. februar 2018 kl. 11:17 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15-årige Adam fra 9.b på Nordskovskolen er død natten til torsdag, knap to uger efter at have taget stoffet MDMA.

En 15-årig dreng fra Haslev er natten til torsdag afgået ved døden af de skader, han pådrog sig efter at have indtaget det ecstasy-lignende stof MDMA fredag eftermiddag for knap to uger siden.

- Han døde klokken 00.30 natten til torsdag, fortæller Kim Christiansen.

Han er en nær ven af den 15-årige drengs familie. Og han har aftalt med familien, at det er ham, der fortæller om dødsfaldet - og om de forfærdelige 13 dage, der gik fra den 15-årige indtog stoffet og til hans krop stod endegyldigt af natten til torsdag.

- Det var så forfærdeligt at se. Han lå jo ikke »bare« i koma. Hans krop var tilkoblet slanger, han var skåret op. Det ene øjeblik fik vi at vide, at han ville overleve, det andet øjeblik, at han kunne dø når som helst, fortæller Kim Christiansen.

15-årige Adam købte det ecstasy-lignende stof MDMA fredag 2. februar. Siden er to unge mænd blevet anholdt; en af dem - en 17-årig dreng fra Næstved - er varetægtsfængslet i surrogat foreløbig frem til 21. februar for at have udsat andres liv og førlighed for fare.

- Jeg vil bare gerne have, at andre får øjnene op for, at det her er sket for en helt almindelig, dejlig dreng fra en dejlig familie. Jeg vil have, at de unge skal have at vide, at stoffer er noget, man kan dø af. Det er virkelighed det her, og nu er Adam død, siger Kim Christiansen.

Han har tidligere - anonymt - fortalt om Adams tilstand på Rigshospitalet.

- Det skal ikke handle om mig, derfor ville jeg ikke have mit navn frem, forklarer Kim Christiansen.

- Men at se familien gå fra håb til fortvivlelse mens de bare kunne se til at Adams krop gik mere og mere i stå, det har været forfærdeligt. Det ønsker jeg, at alle unge skal vide. At stoffer er forfærdeligt, og at man kan dø af det, siger Kim Christiansen.

Den 15-årige drengs krop overgår nu til retsmedicinerne, derfor er der endnu ingen klarhed over eventuel bisættelse eller begravelse.

Adam efterlader sig to trillinge-brødre og en lillesøster foruden sine forældre.

