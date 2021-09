For halvandet år siden blev René Tuekær, formand for Plan- og kulturudvalget, fotograferet foran området hvor kommunen nu byggemodner 14 parcelhusgrunde. Foto: Torkild Svane Kraft

14 ny byggegrunde på vej i Faxe Ladeplads

Faxe - 07. september 2021 kl. 15:42 Af Torkild Svane Kraft

Økonomiudvalget i Faxe Kommune har netop besluttet at byggemodne 14 grunde i Faxe Ladeplads - på det der kaldes Sognefogedjorden.

I foråret 2020 foreslog René Tuekær fra Lokallisten, efter flere henvendelser fra borgere der gerne ville bygge hus i Faxe Ladeplads, at kommunen satte et antal byggegrunde til salg.

Kommunen forsøgte herefter, at sælge grundene til en investor, der så skulle byggemodne grundene, men ingen havde åbenbart mod på denne opgave. Ingen ønskede at købe denne jord af kommunen, selv om flere øjensynligt gerne ville købe en grund og bygge et hus.

Derfor har Økonomiudvalget netop besluttet, at kommunen selv sørger for byggemodning af 14 grunde, og viser det sig at være en succes, så er der plads til at udvide med et lignende antal grunde på et senere tidspunkt.

Det bliver Østkystens Entreprenørfirma der skal stå for byggemodningen til en pris af fire millioner kroner, og René Tuekær forventer, at grundene vil være klar til salg til foråret 2022 - det er altså to år efter, at han foreslog at der skulle bygges flere boliger i Faxe Ladeplads.

På de 14 grunde der nu byggemodnes vil der kunne opføres parcelhuse - ikke dobbelthuse. Og måske er netop det årsagen til, at ingen investorer ville købe grundene og stå for byggemodningen. Man tjener nemlig mere ved dobbelthuse frem for parcelhuse.

Området hvor der nu byggemodnes 14 grunde er på 3,2 hektar og ligger mellem Sognefogedgården på Kissendrupvej, Brombærvej og Gartnerhaven.

Byggemodning betyder, at en grund er gjort klar til at der kan bygges på den. Veje, belysning, forsyningsledninger, elforsyning med mere er lavet, når man køber grunden.