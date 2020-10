14-årig kørt ned på Stengårdsvej - en kvinde kørte væk

Bilisten standsede op for at se, om pigen var ok, men kørte så fra stedet uden at efterlade navn og kontaktoplysninger. Der var tale om en ældre, kvindelig bilist. Hun var mørkhåret og talte dansk uden accent. Hun kørte i en grå firehjulstrækker af ukendt mærke. Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, der har oplysninger om uheldet. Ring til politiets servicecenter på telefon 114.