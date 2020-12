13 gange nej: Sådan gik 2020 også

Havde vi vidst, hvor stor betydning, corona-pandemien ville få i Danmark i 2020, så havde de 13 spørgsmål i spådoms-konkurrencen nok set anderledes ud. Men sådan er det jo med spådomme. De er svære, er de.

Så lige her og nu holder vi os til at kigge på de 13 spørgsmål, vi stillede for et år siden. Hvordan mon det egentlig gik:

1:

Når der at være første spadestik på nye solcelleparker i Faxe Kommune inden 1. november 2020?

Nej. Der har været stor debat om solcelle-parker, og flere planer er også blevet fremlagt. Royal Unibrew ønsker inden for »et par år« at etablere et solcelle-anlæg på 23 hektar, og Andel vil rejse et solcelle-anlæg på fire hektar ved Haslev Orned. Men ingen af stederne har der altså været første spadestik endnu.