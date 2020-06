127 elever er nu sendt hjem fra Rolloskolen for at blive testet for coronavirus. Arkivfoto: Jens Wollesen

127 elever er nu sendt hjem fra Rolloskolen

Efter at en dreng fra 7. klasse på Rolloskolen i Faxe var testet positiv for coronavirus, ringede hans forældre til skolen mandag morgen.

Og kort efter skrev skolens afdelingsleder ud til klassens forældre med besked om, at eleverne skulle tage hjem for at blive testet.

I alt drejer det sig om 127 elever, der nu er sendt hjem fra skole for at blive testet for coronavirus. Og de skal have lavet en negativ test, før de må vende tilbage.