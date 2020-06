126 kilometer i timen i en 60-zone

Ud af de 121 biler, der kørte forbi, kørte 18 for stærkt. Fem af dem i så høj en grad, at det kostede et klip i kortet, mens en får en betinget frakendelse.

En enkelt bilist passerede kameraet med 126 kilometer i timen, og får dermed frakendt sit kørekort ubetinget.