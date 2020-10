Skoleleder Gitte Fuglsang Kehl glæder sig over at forældre, elever og lærere har taget så godt imod hjemsendelse og fjernundervisning. Arkivfoto: Simon Ydesen

12 elever smittet: udskolingen sendt hjem

Faxe - 30. oktober 2020 kl. 16:38 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Haslev: Den første positive corona-test kom for en uge siden, fredag.

Siden gik det pludselig stærkt, og siden er i alt 12 elever på Haslev Privatskole konstateret smittet med corona.

- Det er tre klasser, der er ramt, men for en sikkerhes skyld valgte jeg at sende alle elever i sjette, syvende, ottende og niende årgang hjem til fjernundervisning, siger skoleleder Gitte Fuglsang Kehl.

Den beslutning blev truffet - og delt med forældre og elever - allerede søndag morgen.

- Faktisk satser vi klart på at se langt størstedelen af vores elever tilbage på skolen mandag morgen, siger Gitte Fuglsang Kehl.

De 12 elever med smitte går til hverdag i tre forskellige klasser; corona-tilfældene koncentrerer sig om to klasser, og så en enkelt elev i en tredje klasse.

- Ingen af de smittede er i familie med hinanden, til gengæld har fire af de smittede elever ikke haft nogen symptomer, de har altså været såkaldt symptomfri smittede, siger Gitte Fuglsang Kehl.

Hun har siden april glædet sig over, at så mange ting kan lade sig gøre - på trods af corona.

Derfor var hun og medarbejderne på Haslev Privatskole også forberedt, da smitten ramte for en uge siden.

- Alle lærere har undervisnings-materiale klar, som kan bruges til fjern-undervisning, og det fik lærerne i udskolingen så brug for nu.

- Vi ønsker og håber at få lov til at undervise børnene her, men kommer der skrappere krav eller nye udbrud, så er vi forberedt på mere fjernundervisning, siger Gitte Fuglsang Kehl.

Eleverne i Haslev Privatskoles yngste klasser har fortsat skolegangen som vanligt den seneste uge mens deres ældre skolekammerater - med og uden smitte - har været isoleret hjemme.

- Tirsdag bad jeg om at få en mobil testenhed hertil, den kom onsdag, og 50 medarbejdere blev testet. Alle svar er kommet retur negative, fortæller Gitte Fuglsang Kehl.

Nogle af medarbejderne har i løbet af ugen også arbejdet hjemmefra, mens andre f.eks. har holdt fjernundervisning fra et klasse-lokale.

Sprit og afstand

- Vi er 65 medarbejdere, vi er mange børn. Vi gør alt, hvad vi kan, for at holde afstand og spritte af. Maden er portions-anrettet, fortæller Gitte Fuglsang Kehl.

- Jeg synes ikke, det er specielt sjovt at skulle sende elever hjem fra skole. Men jeg vil hellere sende en klasse eller to for meget hjem, end jeg vil stå med et smitte-udbrud, der ikke kan styres, siger Gitte Fuglsang Kehl.

Og det var faktisk også hende selv, der traf beslutningen om at alle tre klasser på sjette årgang skulle sendes hjem - for en sikkerheds skyld.

- Jeg har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, og de har sagt til mig, at det ikke var nødvendigt at sende så mange hjem.

- Men jeg vil hellere være sikker end ærgre mig, siger Gitte Fuglsang Kehl.

De 12 elever, der er konstateret smittet, blev ikke opdaget på én gang, men i dryp hen over et par dage.

Den første positive test kom som nævnt fredag, og så kom der tre mere i løbet af weekenden, inden tallet altså nu er nået 12.

- De elever, der har været symptomfri i 48 timer mindst syv dage efter positiv test, kommer tilbage i skolen mandag sammen med resten af udskolings-eleverne. Resten kommer lidt senere, siger Gitte Fuglsang Kehl.