11 personer anholdt i narko- og våbennetværk

En 32-årig mand er efter politiets opfattelse bagmand for et narko- og våbennetværk med udspring i Haslev, og han er sammen med 10 andre blevet anholdt onsdag.

Faxe - 26. maj 2021 kl. 15:46

Det var med blå blink, armygrønne hjemmeværnsvogne og masser af betjente at politiet onsdag stormede Prince Autoophug i Haslev, hvor de endte med at anholde 11 personer.

Aktionen kommer på baggrund af en længerevarende efterforskning, hvor det er politiets opfattelse, at handlen med våben og narkotika har haft sit udspring i Haslev med en 32-årig mand som bagmand for netværket.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse at der fra autoophuggeren i Sverigesgade er blevet solgt og distribueret narkotika til de omkringliggende byer, og amme netværk har efter politiets opfattelse indkøbt våben for at sælge dem videre til forskellige kriminelle miljøer.

- Der er tale om ganske alvorlig kriminalitet, der har sit udspring i et forholdsvis lille lokalmiljø, og det er derfor med stor tilfredshed, at vi i samarbejde med Sydsjællands og Lolland Falsters politi har været i stand til at gennemføre en succesfuld anholdelsesaktion. Ved en virksomhed i Haslev pågår der stadig en omfattende og kompliceret ransagning, som forventes at kunne strække sig over flere døgn, siger vicepolitiinspektør Torben Henriksen fra Særlig Efterforskning Øst.

Onsdagens razzia foregik med stort opbud fra politiet, men ifølge Torben Henriksen er det ikke et udtryk for, at der har været fare på færde.

- Nu er det jo aldrig for sjov, at vi møder så tilstærkt op, men selvom vi har haft en formodning om, at der var tale om våbenhandel, så har vi ikke på noget tidspunkt været nervøse for, at der skulle blive brugt våben imod os. Der har på intet tidspunkt været fare for hverken naboer eller det øvrige lokalområde, men hvis man kender områdets karakter, så ved man også, at det ikke liger sådan et sted, man kan ransage to mand, siger han med henvisning til størrelsen på skrotpladsen.

De 11 mænd er mænd i alderen 20-51 år, og blandt de anholdte er flere af dem sigtet for at have besiddet og distribueret 2,2 kilo kokain i en periode fra januar til marts 2021.

Ydermere er det politiet opfattelse, at flere af dem i januar 2021 har handlet med våben.

Syv af de anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør i Næstved torsdag, og de sidste fire sigtes for mindre aktive roller.

Når navnene bliver læst højt i retten torsdag, vil man også kunne få øje på flere personer, der er tilknyttet Prince Autoophug.

