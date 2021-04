Foto: Per Jensen

Der skal alligevel lidt til at få en betinget frakendelse af kørekortet. Foto: Per Jensen

102 i timen på Køgevej i Haslev

Torsdag blev ATK-vognen nemlig parkeret først på Teestrupvej og siden på Vordingborgvej, og ved de to kontroller blev der skrevet 30 bøder og sendt seks klip ud via e-boks.

Påskevagten for færdselskontrollen sluttede mandag på Moltkesvej, hvor det blev til to bøder og et enkelt klip.