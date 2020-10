10.000 kroner til musikskolen

De var kommet for at spille tre afdelinger af i alt et kvarters varighed, og det gjorde de som tak for en donation på 10.000 kroner, som Faxe Kunst- og Musikforenings formand, Hans Kraup, og næstformand, Lis Ella Fruervang, overrakte til Faxe Musikskole.

- Vi har et projekt, der hedder Big Five, fordi det er kæmpestort. Her satser vi på noget, som vi ikke har været så gode til før, nemlig at få sat den klassiske og akustikske musik mere i scene. Vi har fem lærerer; Anne Marie Christiansen (Violin), Thea Baumbach (guitar), Lene Hemmingsen (akkordion og klaver), Marcus Bernarck Larsen (klaver) og Carina Nielsen (tværfløjte), der er meget dedikerede i projektet, og de 10.000 kroner skal bruges på at opbygge nye klassiske og akustiske sammenspilsgrupper, siger Svend Pedersen.