To klasser på Vibeengskolen er sendt hjem efter at nu i alt ti personer med tilknytning til skolen er konstateret smittet med covid-19. Foto: Thomas Olsen

10 smittede på skole - to klasser sendt hjem

Det betyder også at to klasser, otte lærere og tre fra lederteamet er sendt hjem i selvisolation.

Lørdag formiddag - altså for knap en uge siden - fik skolens ledelse besked om, at en lærer tilknyttet 1.b på Vibeengskolen var konstateret smittet med covid-19.

Tirsdag aften lød beskeden så, at to elever fra 1.b og to elever fra 4.a var konstateret smittet. Derefter blev eleverne fra 4.b sendt hjem i selv-isolation.

- I den forbindelse er det vigtigt at præcisere, at det er meget vigtigt at skolen, hurtigst muligt, får besked om elever, der bliver testet positive ved PCR-test ved kontakt til nærmeste afdelingsleder. De første testsvar for de medarbejdere, der er hjemsendt i smitteopsporing, var alle negative - resultatet af 2. test afventes, skriver konstitueret skoleleder Susanne Meyer Christensen.