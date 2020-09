10 nydøbte sognebørn

- Det var en virkelig god oplevelse. Der var stærke personlige historier om mennesker, som har taget et langt tilløb til at skulle døbes, men hidtil ikke har fundet, at lejligheden var den rette. Og der var børn, der længe har spurgt deres forældre, hvorfor de ikke havde fået lov at blive døbt som små. Og nu fik de muligheden, siger sognepræst ved Haslev og Freerslev kirker, Ole Bjerglund Thomsen, om de fire unge mennesker og seks voksne, der lørdag benyttede sig af muligheden for at blive døbt i Haslev Kirke uden forudgående aftale.