Den koreanske stormester Shin Boo-Young ønsker her danske Ida-Marie Gjerløv tillykke med hendes sorte bælte, hun har modtaget som den yngste danske taekwon-do-kæmper under Shin Won Hwa-forbundet.

10-årig har sort bælte i taekwondo

Faxe - 17. april 2018 kl. 18:17 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10-årige Ida-Marie Gjerløv er den yngste dansker med sort taekwon-do-bælte nogensinde i Shin Won Hwa-forbundet.

Lørdag den 7. april blev en dag, som vil gå over i historien for Haslev Taekwon-Do Skole og Herfølge Taekwon-Do Skole.

Det var nemlig dagen, hvor den yngste pige i skolernes historie, 10-årige Ida-Marie Gjerløv, blev gradueret til 1. poom og fik sort bælte.

Gradueringen foregik på hovedskolen i Hamborg hos den koreanske stormester Shin Boo-Young (9. dan).

Panelet i Hamburg bestod foruden Shin Boo-Young af den danske stormester Jimmy Nakel (7. dan), yderligere to 7. dan mestre og tre 6. dan mestre.

Panelet var imponeret over det høje niveau og stormesteren udtalte, at det var længe siden, at niveauet havde været så højt.

Foruden Ida-Marie Gjerløv blev 20 andre elever fra henholdsvis Hamborg, de jyske søsterskoler og de tre sjællandske skoler gradueret. Der blev gradueret fra 1. poom til 6. dan. Alle graduanter skulle fremvise grundteknikker, kamp og gennembrydninger.

Det ærefulde poombælte er det sorte bælte for unge under 15 år i Shin Won Hwa-forbundet, og Ida-Marie Gjerløv er med sine bare 10 år og ni måneder formentlig den yngste pige nogensinde, der opnår at blive gradueret til 1. poom:

- Hun er i hvert fald den yngste dansker under vores koreanske stormester Shin Boo-Young, som er 9. dan, men nok også den yngste indenfor den traditionelle taekwondo i Danmark, siger René Gjerløv stolt.

Han er formand for Haslev Taekwon-Do Skole, og så er han - ikke mindst - far til Ida-Marie Gjerløv, som han selv trænede til hun blev otte år gammel.

- Vi er 40 taekwon-do-kæmpere i Haslev, men Herfølge Taekwon-Do Skole har tre gange så mange medlemmer, så derfor begyndte Ida-Marie også at træne i Herfølge under vores fælles cheftræner Jimmy Nakel, fortæller René Gjerløv.

Der er den krølle på historien, at da Jimmy Nakels 10-årige tvillinger Benjamin og Samson Nakel graduerede til det sorte bælte i 2006, var de en hel måned ældre end Ida-Marie Gjerløv er, bemærker hendes far.

Haslev Taekwon-Do Skole etablerede i 2012 de små tigre for børn mellem seks og 10 år. Ida-Marie Gjerløv var en af de første elever på holdet, der hurtigt blev fyldt op med engagerede og glade børn.

Og på grund af hendes dygtighed og flid blev hun efter et par år flyttet til skolens hold for unge Tigere på 10 til 14 år. Her kunne hun sparre med elever på samme bælteniveau, men dog lidt ældre elever.

På Shin's Family summercamp i 2016 blev Ida-Marie som kun otteårig fremhævet af den koreanske stormester for i en meget ung alder at have forstået og udmøntet essensen i taekwondo i en flot graduering. Det er sjældent, at en enkelt elev i den grad bliver anerkendt, men hun udmærkede sig også ved i en så ung alder allerede at have opnået 3. kup.

Shinwonhwa Taekwon-Do er traditionel koreansk kampkunst, hvor ønsket er at bidrage til elevens selvopfattelse og udvikling, og hvor målet er at opnå den optimale tilstand som menneske.

- Hvis du som Ida-Marie synes, at taekwondo lyder spændende og sjovt, så er du velkommen til at træne med. Der er hold for børn i alle aldersgrupper og for voksne, siger René Gjerløv

