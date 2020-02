10-12 biler i uheld på motorvejen

Det er dumt at køre bil og samtidig glo for at se, hvad der er sket ved et uheld på motorvejen.

Sådan kan man nemlig selv ende med at køre galt. Det skete på Sydmotorvejen syd for Rønnede torsdag eftermiddag ved 17-tiden, hvor der først skete et glatføreuheld og kort efter bankede biler i modsatte kørebane også sammen i følge vagtchefen hos Sydsjællands Politi pga kiggeri.