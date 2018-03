Sidste år var første gange Haslev Y?s Men?s Club arrangerede cykelsponsorløbet. Målet var at samle 10.000 kroner ind, men indsamlingen gik ud over al forventning. Der blev nemlig i alt samlet 18.000 kroner ind. 15.500 af dem gik til Café Paraplyen og resten til SOS Børnebyerne. Foto: Cecilie Hänsch

1. maj cykles der for Paraplyen

Hvis man ikke har lyst til selv at cykle, opfordrer klubben til, at man støtter formålet ved at være sponsor for en cyklist, som gerne vil deltage.

Firmaer, foreninger og klubber får her en fin mulighed for at skabe opmærksomhed ved at stille et hold. Enkeltpersoner er lige så velkomne.