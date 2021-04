1. maj bliver årets største dag

- 1. maj i år er jo ikke et Lionsarrangement. Normalt er det jo Lions, der holder børnehjælpsdag og aktiviteter i bymidten, men i år er dagen arrangeret af Haslev Handelsstandsforening. Der er lagt op til en feslig dag med flagallé, hvor vi lovpriser, at nu kan vi alle for alvor være på gaden og at det både i bogstaveligste og i overført betydning går mod lysere tider. Vi har lavet gode priser i forhandling med Funny World Tivoli, og vi har opfordret butikkerne til at trække det meste af handlen ud i gaden. Det betyder, at der vil være mange telte i gaden i år, fortæller formanden for Haslev Handelsstandsforening, Channie Kjær Lassen.