Ole Vive er ikke tilfreds med en placering som nummer 70 på listen over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark.Grafik: Dansk Industri

Send til din ven. X Artiklen: - Vores ambition er højere, siger Ole Vive om DI-undersøgelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

- Vores ambition er højere, siger Ole Vive om DI-undersøgelsen

Faxe - 02. september 2021 kl. 09:31 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen

Dansk Industri har netop offentliggjort deres rapport om kommunernes erhvervsvenlighed, og en placering som nummer 70 er ikke godt nok, mener borgmester Ole Vive (V).

Dansk Industri undersøger hvert år kommunernes erhvervsvenlighed, og de nyeste tal er netop blevet offentliggjort. På listen over de mest erhvervsvenlige kommuner kommer Faxe Kommune ind på en 70. plads, hvor det sidste år blev til en placering som nummer 66, og selvom de to placeringer ikke ligger så langt fra hinanden, er resultatet ikke tilfredsstillende for borgmesteren.

- Det, jeg hæfter mig ved, er, at vi har stabiliseret os, så vi ligger på nogenlunde samme niveau som vi gjorde sidste år. Når det så er sagt, så er den her placering ikke et udtryk for vores ambitionsniveau, for vi skal ikke ligge i den sidste tredjedel, men det er dog noget, vi kan arbejde ud fra, siger Ole Vive (V), der dog peger på, at tallene kan være svære at sammenligne fra år til år.

DI er nemlig fusioneret med Dansk Byggeri, der også tidligere har lavet undersøgelser af erhvervsvenligheden, og derfor er rapporten i år en helt ny undersøgelse med nogle andre kriterier end tidligere.

- Det er selvfølgelig en udfordring, når man laver en masse tiltag for at imødegå nogle kriterier, og de så pludselig ikke længere indgår som en del af undersøgelsen, men der er også nogle ting, der er blevet bedre med den nye undersøgelse. For eksempel har der tidligere været en del fokus på beskatning og investering i forhold til erhvervslivet, og der har det været rigtig svært at være landkommune, fordi vi ikke har så mange borgere med høj indkomst, men de kriterier er heldigvis lavet om, siger Ole Vive.

Gør ondt Særligt to af de kriterier, der bliver målt på, gør ondt på borgmesteren, og det er fordi, han faktisk synes, at kommunen har arbejdet for at forbedre de to områder.

- Der hvor vi ligger dårligere er i de »digitale rammer« og »information og dialog med kommunen«, hvor vi ligger henholdsvis nummer 74 og nummer 84. Jeg har netop kontaktet telebranchens rejsehold om mobildækningen af vores kommune, men i undersøgelsen vurderer DI »kommunens indsats for at sikre bredbånd, mobildækning og 5g«. Som landkommune er vi slet ikke begyndt på 5g endnu, men vi har søgt alle statslige puljer for at få udrullet så meget fibernet som muligt, og jeg synes, vi arbejder rigtig godt for, at forbedre mobildækningen, siger Ole Vive og fortsætter:

- Sidst, der blev målt på dialog med kommunen lå vi i midten, så der har vi rykket os meget i den forkerte retning. Vi vil gøre alt for at komme i dialog med de virksomheder, der føler, at dialogen med kommunen kan være svær, men vi oplever ikke, at interessen er der fra deres side. Vi gør rigtig meget for at tage på virksomhedsbesøg og deltage i møder og konferencer, og jeg har flere gange opfordret DI til at hjælpe os med at komme i dialog med dem, der er utilfredse. Jeg er klar over, at de ikke må oplyse, hvem der har svaret på undersøgelsen, men vi vil gerne lave en konference for erhvervslivet i hele kommunen, hvis bare DI vil sørge for at alle, der har svaret, i det mindste får en invitation, siger Ole Vive.

Lille gruppe Kommunalvalget nærmer sig med hastige skridt, og dermed kommer den uundgåelige valgkamp også nærmere. Sidst Ole Vive førte valgkamp, havde han erhvervsklimaet som en af sine mærkesager, og han var fast besluttet på, at det skulle forbedres.

Fire år senere er Faxe Kommune hoppet ti pladser frem på listen, men det er ikke nok for borgmesteren, der ikke synes, at undersøgelsen afspejler den virkelighed, han oplever.

- Jeg er lidt forundret over, at det kun er 54 virksomheder med i alt 817 medarbejdere, der har svaret på undersøgelsen, og de forskellige virksomheder er også vægtet ens, så der kan jo i realiteten være en rigtig stor del af erhvervslivet, der er tilfredse med kommunen, men som arbejder i den samme virksomhed, siger Ole Vive, der samtidig understreger, at det ikke skal være en undskyldning for Faxe Kommunes placering.

- Nu sætter vi os ned sammen med DI og gennemgår rapporten og hører hvad deres anbefaling er og så snakker vi også med BFC og spørger ind til, om de har idéer til, hvad vi kan gøre bedre. Og så hæfter jeg mig i øvrigt også ved at 70 procent af virksomhederne svarer, at de vil anbefale andre at drive virksomhed i Faxe Kommune, og det er jeg glad for, lyder det fra borgmesteren.