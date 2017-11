Jan Kjærgaard Hansen har arbejdet i socialpsykiatrien i mange år, og han mener ikke, at systemet, som det er nu, er gearet til at hjælpe de psykisk syge i det omfang, der er behov for.

- Vi kan se til og håbe, at der ikke sker noget

Jan Kjærgaard Hansen har arbejdet i socialpsykiatrien i over 40 år. Han har blandt andet været leder af værestedet Perlen i Haslev og arbejder nu som mentor for psykisk syge i socialpsykiatrien i Faxe Kommune.

Han tager nu, foranlediget af kniv-episoden i Haslev, bladet fra munden og fortæller om et magtesløs psykiatrisk system, der kun kan se til, hvis ikke den psykisk syge vil have hjælp.

- Psykisk syge er i dag fanget i et system, der ikke må tale sammen. Socialpsykiatrien må ikke dele viden om en psykisk syg borger med for eksempel den psykiatriske afdeling Fjorden i Roskilde uden borgerens accept. Det er klart, at borgerens retssikkerhed altid skal være i højt fokus, men det betyder samtidig, at hvis en borger ikke vil have støtte og hjælp, for eksempel i forbindelse med en udskrivelse fra Fjorden, så kan borgeren blive udskrevet direkte til gaden, til sig selv. Også selv om der findes støtte og netværk lige ude foran døren, siger Jan Kjærgaard Hansen.