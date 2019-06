Send til din ven. X Artiklen: - Vær modige og lev, jeg tror på jer! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Vær modige og lev, jeg tror på jer!

Faxe - 28. juni 2019 kl. 19:33 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lene Eilertsen kunne fredag eftermiddag se ud over en skov af studenterhuer, der gav studenterne lid skygge for sommersolen i skolegården på MSG Haslev, men hun kunne også se ud over en forsamling af unge mennesker, der lige om lidt skal i gang med den del af livet, der ikke ligger i en fast ramme.

- Kære elever - lige om lidt får I overrakt jeres eksamensbevis, som det synlige tegn på, at I har bestået ungdomsdannelsen. I ser frem til friheden, så hvis jeg sagde, at ordet skole kommer fra det græske ord for den frie tid, vil I nok mene, at jeg er gal på den. Men idéen med gymnasietiden har faktisk været, at I har haft tid til at undersøge, at få indsigt og blive kloge på jer selv og andre og er rede til at drage videre i livet for at vælge og begynde på andre gøremål. I har erhvervet jer oplevelser og indgået i relationer, som gør jer til empatiske og omsorgsfulde unge mennesker, der glæder sig til at udforske livet og verden og mennesker, som andre kan regne med, sagde Lene Eilertsen i sin tale til studenterne.

Rektoren gjorde sit for at opmuntre studenterne til den kommende tid, men hun er også klar over, hvad der er af forventninger til de unge mennesker.

- Jeg ved godt, at samfundets forventninger til jer lige nu beskrives anderledes. Man mener, at I skal sørge for at opnå det bedst mulige faglige resultat. I skal hurtigt vælge den rette videregående uddannelse dvs. en med gode jobmuligheder. I skal være omstillingsparate, have ambitioner og være gode til stille mål for jeres liv. Men samtidig står forskere i kø med bekymringer om voksende mistrivsel, ensomhed og stress blandt unge. Politikere råber efterfølgende, at nu må vi gøre noget. Vi det er os, som dagligt er sammen med jer på MSG, det er jeres forældre, og det er jer selv. Når jeg læser sådanne rapporter og nyheder, bliver jeg bekymret. Hvad skal vi gøre? Hvorfor er vi endt i en situation, hvor mere end halvdelen af unge på ungdomsuddannelserne svarer i trivselsundersøgelser, at de dagligt er bekymrede for arbejdspresset ved lektier og kravet om gode karakterer? Kan vi fjerne alle de udfordringer, som livet giver mennesker, eller skal vi tale om, hvad der virkelig er vigtigt i livet og bruge disse samtaler og tanker som navigation? Eller skal vi gøre oprør?, lød det fra Lene Eilertsen.

I sin tale citerede hun blandt andet romanen »Se dagens lys«, hvor Svend Åge Madsen et dystopisk samfund, hvor de to forelskede hovedpersoner Elef og Maya gør oprør mod udskiftningssamfundet:

- Vi har haft et liv i stedet for en lang række dage. Og det er godt. Ligesom en solid roman er bedre end en hoben usammenhængende aforismer, og lige som én inderlig omfavnelse er bedre end tusindogtre småklem, sagde hun

Lene Eilertsen ser dog på en generation af unge mennesker, der har lært, at man ikke skal finde sig i alt, hvad »de voksne« siger.

- En af de fornemmeste opgaver for MSG har været at åbne jeres øjne og ører for nye dimensioner i livet og give jer muligheden for at få indsigt i forskellige ideer og tanker, som I ikke tidligere har kendt til. Vi har arbejdet på, at I skulle lære at lytte, undersøge og forholde jer kritisk til de ting, som skete rundt om jer både tæt på, og langt væk. I har lært noget, som I måske havde svært ved at se, hvordan det kunne bruges, men som vi har ønsket skulle være med at til danne jer som personer. Visdom der bidrager til, at den enkelte kan finde ud af, hvem man er, hvor man hører til, og hvad man ikke vil være en del af. De alarmerende overskrifter om stressede og pressede gymnasieelever bør derfor ses i en større sammenhæng og i en tendens, som alle i uddannelsessektoren skal være opmærksomme på. Både politikere, skolefolk, elever og forældre. Indfrielse af forventninger kan være vanskelige at håndtere, både når de kommer fra omgivelserne, og når de stammer fra en selv, sagde hun og fortsatte:

- I har blandt andet strejket imod stramningerne på skoleområdet og I var kritiske over for »Den digitale prøvevagt«. Det vidner om, at I er en generation, som tager tingene i egne hænder, og som ikke lader sig spise af med hvad som helst, og det gør mig fortrøstningsfuld at vide, at I er en ungdom som tager ansvar, er empatiske og er kritiske, sagde Lene Eilertsen.

Studenterne ender nok vidt forskellige steder i livet, men en ting er sikkert: Deres rektor fra MSG Haslev tror på, at de ender som fornuftige mennesker.

- Der vil være dage, hvor der vil være tvivl og hvor alt synes at gå jer imod, men der vil også være dage, hvor I vil blive mindet om, hvor fantastisk det er at være lige præcis jer, lige præcis her, lige præcis nu. Så vær modige og lev. Jeg tror på, at I kan klare det, lød den afsluttende bemærkning.