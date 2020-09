Artiklen: - Træstubben kan blive et fantastisk kunstværk

I dag har Helle Reumert været forbi med sit kamera, og hun mener, at den enorme træstub, der nu står tilbage, fortjener en bedre skæbne end at blive fjernet og rodfræset:

- Findes der mon en træskulptør i Faxe Kommune eller i nærheden heraf, som ville påtage sig opgaven mod at få et lille skilt med navn ved træets fod. Overvej muligheden Ole Vive, inden det hele går i spåner, og chancen for noget exceptionelt falder til jorden.