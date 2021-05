- Stor cadeau til gæsterne

Vester Egede: Camp Adventure holdt åbent helt til nytår; først med stramningerne efter nytår blev det nødvendigt at holde lukket. Torsdag 4. marts kunne Camp Adventure så endelig slå dørene op igen.

- Vi skulle lige bruge et par dage på at få procedurerne på plads og briefet personalet. Vi havde selvfølgelig gerne set, at der ikke var noget der hed corona, men pandemien har i stort omfang lagt vores hverdag om. Sådan tror jeg mange mennesker har det. Vi kunne allerede mærke det tilbage i marts sidste år, hvor vi endnu ikke havde måtte lukke, men hvor vi fik en anden tankegang, en anden måde at skulle håndtere kunderne på skiltning med restriktioner, afstandskrav osv. På den måde er vi blevet måske endnu mere bevidste om, at det er en meget dynamisk verden, vi lever i og bekræftet i, at vores personale er virkelig skarpe og meget omstillingsparate, siger Karsten Baagø, driftsdirektør i Camp Adventure.