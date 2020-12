- Vi vil have grundloven overholdt, siger Malene Snedgaard, der aktionerede for Foreningen Folkelighed.

- Opbakningen til undersøgelsen vokser

- Vi var 10 grundlovsvagter, der havde en supergod lørdag på Rådhuspladsen i København, hvor vi talte med københavnere og turister, som tilkendegav, at de giver os fuld opbakning til vores krav om en kommissionsundersøgelse af minksagen, siger Malene Snedgaard fra Storgaarden i Terslev, hvorfra hun var taget afsted til hovedstaden i aktion for Foreningen Folkelighed.

- Når Rigspolitiet forlanger minkene slagtet uden at have lovhjemmel, så er det et brud på grundloven. Med lov skal land bygges. Det sker ikke, og det var det, som folk vi talte med, var meget pikerede over, svarer Malene Snedgaard.