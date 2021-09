Debatten om skolestrukturen har ofte været hed. Her ses byrådsmødet 12. juni 2008 i Henrik Christensens (V) tid som udvalgsformand, hvor forældre og elever fra blandt andet Spjellerup Skole protesterede imod planen om at lukke skolen og sende eleverne til Karise Skole. Foto: Hans-Jørgen Johansen

- Nu er der plads til tilflytterne

Den gamle skolestruktur forsvandt på det seneste byrådsmøde med et overvældede flertal.

Faxe - 30. september 2021 kl. 13:55 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

I november 2007 holdt Faxe Byråd et fire en halv time langt møde, hvor byrådssalen i Rønnede var fyldt til sidste stol med engagerede mennesker, der kom for at overvære den politiske debat om den ny skolestruktur, som skulle samle 10. klasserne i et nyt center i Haslev og flytte 7. klasserne fra Terslev Skole og Spjellerup Skole.

Det samme gjaldt 7. klasserne på Svalebækskolen, Lysholm Skole og Grøndalsskolen, når den nye Vibeengskole var blevet bygget i Søndermarken.

Alle partier stemte for beslutningen, lige på nær den konkrete placering af 10. klassescentret.

Så glat gik det ikke i 2012, og daværende borgmester, Knud Erik Hansen (S), sagde derfor på byrådsmødet 23. september i år:

- Det er en meget speciel situation at drøfte skolestruktur, efter at stort set alle tilhørerne er gået hjem. Det har jeg aldrig før oplevet, og jeg har endda været med til, at mødet måtte tv-transmitteres til andre lokaler. Nu er vi stort set enige. Der er ingen vrede forældre og ingen vrede medarbejdere og skolebestyrelser. Vi syntes ikke, at det var specielt klogt at ændre skolestrukturen (igen, red.) Det er den så heller ikke blevet, men det har været en rigtig god og grundig proces. Tak til alle, også forældre og medarbejdere. Jeg har aldrig tidligere været med til en så gennemgribende inddragelse. Dorthe Aldelsbech (V) nævnte det centrale, at man kan blive optage på den skole, hvor man bor.

En meget lang kamp Marianne Ørgaard (L) var ikke enig i bemærkningen om, at skolestukturen ikke er ændret:

- Det er ikke en fastholdelse af skolestrukturen fra 2012. Vi sidder stadig ni i det her byråd, der var med til, at S, SF og K vedtog den. Og vi kan huske al den ballade, der var om områdeledelse og klasseoptimering, som gjorde, at det ikke var alle børn, der kunne komme i deres lokale skole fra starten, og skolelederne fik den ubehagelige opgave, at de skulle prikke nogle elever ud, der ikke fik lov at blive på deres egen skole i 7. klasse.

- Der var desuden den regel, at hvis cirka fem elever skulle flyttes inden for byskiltet, så skulle det udløse en ekstra 0. klasse. Det skabte ekstra stor vrede i den østlige del af kommunen, fordi man mente, det var en undtagelse, der skulle gøre, at man undgik at flytte elever fra Sofiendalskolen. Det var en undtagelse, der aldrig kunne træde i kraft på Hylleholt, Møllevang, Bavneskolen eller Karise Skole, fordi de skoler har landområder, hvor man altid kan finde elever uden for byskiltene, sagde Marianne Ørgaard.

- Lokallisten har stemt imod alt, der har haft med skolestrukturen at gøre. Det var været en lang og sej kamp. I 2016/17 blev det indført, at det nødvendige antal 0. klasser skulle oprettes alle steder. Og i 2017/18 fik vi også det fornødne antal skoleklasser. Det daværende flertal glemte bare at ændre styrelsesvedtægten, så det trådte først i kraft i 2018. Det gav voldsomme diskussioner, og nu har skolerne også fået deres egne navne igen. Tilbage var så, at vi havde nogle rigtig store klasser, så tilflytterne kunne ikke få plads, tvillinger kunne ikke komme på samme skole og hushandler blev annulleret. Den nærmeste skole fra Karise ligger i Stevns Kommune, så det skabte grænseflyttere til Hotherskolen, sagde hun og tilføjede:

- Med de sidste ændringer, som træder i kraft i skoleåret 2022/23, så bliver der plads til tilflytterne. Det har taget 10 år at ændre den skolestruktur, og den er ændret markant i løbet af 10 år. Lokallisten er rigtig glade for de sidste ændringer, og for at det er så stort et flertal, der stemmer for. Det giver nemlig ro til folkeskolen.

Kun Konservative og SF stemte imod.

