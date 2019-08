- Jeg er meget omhyggelig med at lukke bioposerne og sænke dem ned, så det helt undgås at de går i stykker, men der kan godt sive lidt væske ud fra dem, siger Hans L. Baldrian, der har taget dette billede ned i sin affaldsbeholder. Foto: Hans L. Baldrian

- Mider er ikke noget problem

- Det er fantastisk, at vi med den nye affaldssortering får genbrugt ressourcerne og energien på en bedre måde end før. Men der er blevet skabt en nedadgående spiral med den usande omtale af, at en borger så skraldemændene brække sig. Kan vi ikke prøve at vende den lidt. Skraldemændene gør det nemlig faktisk rigtig godt. Nu har jeg boet her på marken lidt uden for Karise i syv år, og de er kommet hver gang, på nær én gang hvor jeg var sneet ind, siger Hans L. Baldrian.

- Der er ikke noget problem, mine containere står i solen, men der er ikke én eneste maddike i dem. Det handler nok meget om, at man skal gøre det rigtigt, så poserne ikke går i stykker, siger Hans L. Baldrian, da han ringer til avisen for at fortælle det, han mener er en rigtig god historie:

