- Mange påvirkes negativt af corona

Faxe - 07. februar 2021 kl. 21:58 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Den mentale sundhed står på spil, mener Marianne Ørgaard (L), der får opbakning til at sætte coronasundheden på den politiskedagsorden.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi alle sammen er ved at gå ned mentalt. Både børn, forældre og gamle er stressede. Der er faktisk rigtig mange følgetilstande af coronanedlukningen. Og der er behov for, at vi iværksætter nogle tiltag, så ensomme mennesker får besøg en gang om ugen. Der er jo nogle, som slet ikke har kontakt med andre mennesker, siger Marianne Ørgaard fra Lokallisten.

- Initiativet skal ikke kun gælde sårbare mennesker. Det er faktisk os alle sammen, også normalt velfungerende mennesker, der påvirkes af vinter og mørke, når man er låst til en hjemmearbejdsplads. Forældrene skal også hjælpe børnene. Så har de aldrig fri mere. Alle aktiviteter er lukket ned, også for dem, der normalt har haft et fysisk aktivt liv. Det påvirker børnene, der nu får hjemmeundervisning og de unge, der nu ikke kan komme til eksamen. Hvis vi kan gøre tilværelsen bare en smule bedre, så har vi en opgave at løse, siger hun.

Ansatte med tid Konkret forestiller hun sig, at eksempelvis en livredder i svømmehallen eller en bibliotekar fra kommunebiblioteket kan besøge eller gå en tur med en borger.

- Vi har faktisk nogle ressourcer, der er sendt hjem, fordi ikke kan få lov til at gå på arbejde. Vi har en pulje imod ensomhed for ældre og fælles om forebyggelse, men der skal mere til. Det var der bred enighed om i senior- og sundhedsudvalget, og selvom man normalt ikke kan beslutte noget under meddelelse, så har jeg fået punktet på igen på et ekstraordinært møde på tirsdag. Der er behov for at Covid-19 situationen bliver anskuet på tværs af alle kommunes centre, mener Marianne Ørgaard, der er fodterapeut i Karise, og det er en af de forretninger, som ikke er lukket ned.

- Mange kan godt komme ud, men jeg mærker tydeligt, at den mentale sundhed påvirker os alle, også dem der normalt er ressourcestærke. Verden er lidt gået af lave. De sociale medier er en udmærket ting, hvor du kan se andre mennesker, men det gør det ikke alene, siger lokalpolitikeren fra Karise.