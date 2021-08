Forfatter Hans-Willy Bautz fylder 75 år 12. august.

- Man kan gemme et lig i tangtaget

Faxe - 11. august 2021 kl. 14:07 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

12. august fylder tidligere journalist og fotograf og nuværende krimiforfatter Hans-Willy Bautz 75 år.

Hans-Willy Bautz blev født 12. august 1946 i Haslev, og siden han var 12 år har han villet fremad i livet. Han startede således en færdselsskole med sine kammerater på Borgerskolen i Haslev.

Et par år senere lavede han en filmskole og producerede selv film. Siden han var 14 år har han skrevet og fotograferet for aviser. Han fik en realeksamen fra Haslev Gymnasium og ville være journalist, men hans far var af den mening, at man ikke kan leve af at skrive. Derfor blev han uddannet i bilbranchen hos Ford i Haslev.

- Det var begyndt at gå ned ad bakke i branchen, og jeg var hos Toyota på det her tidspunkt. Jeg havde godt luret, at der nok lå en fyreseddel i luften i nær fremtid, så jeg var begyndt at lave turistavis på dansk, engelsk og tysk i min fritid her fra Haslev, fortæller Hans Willy Bautz.

I løbet af et par år bredte turistaviserne sig til at dække i alt ni danske kommuner, og denne virksomhed førte ham med årene til Tyskland.

- Jeg kom til Uetze, der ligger 40 kilometer øst for Hannover, første gang i 1983 med en stak turistaviser fra Danmark. Præstø Kommune er venskabskommune med Uetze, og det var denne aftale, der sendte mig til Uetze i første omgang. Jeg fik en aftale om at komme igen året efter med en stak aviser, oog denne gang stod en rækkeprominente mennesker, heriblandt Uetzes borgmester og formanden for handelsstandsforeningen der og tog imod mig, fortæller Hans-Willy Bautz.

Tysk grundighed

Skæbnen ville, at både borgmesteren og handelsstandsforeningen havde set sig lune på den friske avisstil fra Danmark, og nu ville de gerne have Hans-Willy til at blive i Uetze og lave tysk turistavis.

- So ein Ding wollen wir auch haben, sagde borgmesteren i Uetze, og det takkede jeg først nej til, men de tyske overtalelsesevner kan være svære at modstå og vejen var allerede banet for de formelle aftaler om min arbejds- og opholdstilladelse. Så måtte jeg jo hjem og spørge min daværende kone, hvad hun syntes, og hun sagde bare: Ja, det vil du vel gerne, ikke? Og så flyttede vi til Uetze. Fra 1990 udgav og redigerede jeg også en ny ugeavis i byen, fortæller fødselaren.

Tilværelsen i Uetze sluttede brat i december 2014, efter 30 år. Hans-Willy fik en blodprop i hjernen så han ikke kunne gå, og han måtte vende hjem til Haslev igen.

Han kom dog ikke »hjem« til Haslev for at sætte sig i lænestolen og være pensionist.

- Det har jeg alt for meget krudt i røven til, har han ofte forklaret undertegnede.

Han gav sig i stedet for at slå folk ihjel. Altså på papiret.

Han var allerede begyndt at skrive krimier i Tyskland, to styk var det blevet til, og krimierne forsatte med at dukke op i forfatterens hverdag hjemme i Danmark.

Krimiforfatter kan han nemlig også skrive på cv'et, og han er i øjeblikket aktuel med krimien Skovtårnsmordet, der er femte bind i serien om kriminalkommissær Michael Bech og Angela Pecci, og den foregår på hans hjemegn på Sydsjælland.

Dagen efter sin fødselsdag, for uheldsfugle en speciel dag, nemlig fredag 13. august, er han i Boghuset i Faxe klokken 16.00-18.00 i forbindelse med Crazy Night for at signere sin roman.

Kriminel helt lovligt

Hans-Willy Bautz har stadig ingen planer om at trække sig tilbage til lænestolen og nye sit otium. Han arbejder faktisk allerede på sin sjette dansksprogede krimi med handling på Læsø og har netop færdiggjort manuskriptet til en børnebog sammen med sin nabos niårige søn, Theodor William Larsen.

- Jeg synes selve researchen til romanerne er spændende. Min kæreste og jeg var på tur til Læsø, og jeg finder ud af, at jeg gerne vil begrave et lig i et af de berømte tangtage de her på øen, så jeg forhører mig hos en tækkemand, om det kan lade sig gøre. Og ja, man kan godt genne et lig i et tangtag, for de kan være op til to meter tykke. Videre på saltsyderiet kunne jeg godt tænke mig at skaffe endnu en karakter af vejen, for han ved for meget om det første lig i tangtaget. Så jeg undrer mig over, om man mon kan koge ham i et af sydekarene. Og det kan man faktisk. Men det skal være i et af moderkarene. Der kan være 10.000 kubikmeter vand i og vandet har en konstant temperatur på 75 grader, så der kan der godt ligge et lig og småsnurre, fortæller forfatteren begejstret.

Den syvende krimi har han da også allerede i hovedet. Den skal foregå på Lolland Falster.

Sin 75 års fødselsdag fejrer fødselaren under private former, men han er hjemme på dagen, hvis nogen vil kigge forbi og ønske tillykke - helst ikke fra morgenstunden!