Se billedserie For Sonny Hylleberg Snebøl er kunsten det vigtigste, og han går mere op i, at materialerne er i orden, end at forretningen ligner en typisk tattoo-shop i Nyhavn.Foto: Morten Chas Overgaard

- Kunsten er det vigtigste

Faxe - 22. februar 2018 kl. 13:27 Af Morten Chas Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom tatoveringer efterhånden er noget man finder på huden af alt fra hipstere til flittige 12-tals-studerende, er der stadig en vis kultur omkring mange tatovør-forretninger. Mange steder finder man nemlig kranier på væggene og montrer med alt fra pighalsbånd til intimpiercinger, men når Sonny Hylleberg Snebøl åbner sin nye tatovør-forretning i Jernbanegade 1. marts, bliver det i enkle omgivelser, hvor han kan koncentrere sig om det, der er vigtigst: Kropskunst.

- Du kommer ikke til at se store skeletter og neonlys herinde. Jeg synes, det er uhygiejnisk med for meget pynt, og jeg vil gerne sætte fokus på det kunstneriske udtryk. Min forretning skal, uden at træde nogen over tæerne ikke »skrige« Nyhavn, for jeg går mindre op i pynt og mere op i, at mine materialer er i orden, fortæller Sonny Hylleberg Snebøl, der overtog lokalerne i Passagen på Jernbanegade 53 den 1. februar.

Der skal stadig ordnes et par ting, før han kan holde åbningsfest, men han glæder sig over, at han nu kan udleve sin store drøm i vante omgivelser. De seneste tre år har han nemlig stået i lære som tatovør i først Esbjerg og siden i Herning, men savnet til hjembyen Haslev blev for stort, og derfor er den 25-årige tatovør nu sprunget ud som selvstændig.

- Jeg snakkede med min stedfar om, at jeg gerne ville tilbage til Haslev, så han hjalp mig med at kigge efter lokaler, og det bliver rigtig dejligt at have en omgangskreds i nærheden, når man ikke er på arbejde, siger Sonny Hylleberg Snebøl.

Der er åbent hus i Northern Ink 1. marts klokken 11-20, og alle er velkomne til at se den nye forretning, høre om Sonny Hylleberg Snebøls unikke tatoveringer, der typisk bliver tegnet i frihånd direkte på huden eller sætte sig i stolen og få lavet den første tatovering af, hvad der forhåbentlig bliver mange hos Northern Ink.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der blev bragt i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge onsdag den 21. februar og i Sjællandske Næstved torsdag den 22. februar.

