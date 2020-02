- Jeg har da fået råbt noget efter chefen

Se billedserie En periode som feltpræst blev afløst af et voldsomt sygdomsforløb for sognepræst Torben Petersen, men nu vender han snart tilbage til kirken. Foto: Morten Chas Overgaard

Torben Petersen har været væk fra sine fire kirker i Spjellerup, Smerup, Hellested og Vemmetofte i mere end 20 måneder.

Først var han udstationeret som feltpræst i Estland, men derefter skyldtes fraværet den hårdeste periode i Torben Petersens liv.

- Jeg har set ting, som ingen mennesker burde se. Når man har holdt børn i hånden, som man vidste skulle dø, så forskyder det ens grundvold, men at se død udefra og at blive konfronteret med sin egen dødelighed er to vidt forskellige ting. Det første stykke tid sad sygdommen kun mellem ørerne på mig, og jeg gik helt i sort, selvom det slet ikke ligner mig, fortæller Torben Petersen, der fik maveproblemer for et år siden, og besluttede sig for at gå til lægen.

Lægerne kunne konstatere, at Torben Petersen havde fået prostatakræft, og de planlagde derfor hurtigt en operation, men så langt nåede Torben Petersen aldrig.

Det var nemlig kun begyndelsen på et langt scanningsforløb, hvor de dårlige nyheder blev ved med at vælte ind.

- Der var en læge, der sagde til mig: »Bare rolig Torben - det her eksploderer ikke mellem hænderne på os«, men hver gang jeg blev scannet, var der dårligt nyt. Kræften havde først spredt sig til bækkenet og derefter til lungerne, og jeg måtte bare kigge på lægen og sige: »Men det gjorde det jo?«, fortæller han.

Et voldsomt indgreb Herefter fulgte et langt forløb med kemoterapi, stråling og antihormonbehandling - et forløb, som Torben Petersen stadig lever med følgerne af.

- Behandlingen er et voldsomt indgreb i ens liv, og der er ting, der aldrig bliver det samme. Jeg havde egentlig planlagt at tage et motorcykelkørekort og købe en motorcykel, men jeg har problemer med at holde balancen, og jeg kan ikke engang åbne en dåse flåede tomater, så det er vist ikke en god idé, siger Torben Petersen.

Han gennemgik et behandlingsforløb, hvor han både mistede håret og det fuldskæg, han egenlig var rigtig glad for, og der var dage, hvor sygdommen overskyggede det positive syn, som Torben Petersen ellers normalt har på både livet og hans forhold til Gud.

- Jeg skal da være ærlig at indrømme, at jeg har da fået råbt noget efter chefen i den første periode. Der blev virkelig skældt ud, men i det ligger der også en bøn, og man skal ikke undervurdere den kraft, der ligger i troen på bønhørelse. Troen på, at Gud er med i mit liv har hjulpet mig til at få talt om de svære ting, fortæller han.

Fik opfyldt en drøm Når man lever i uvished om, hvorvidt man overlever den nærmeste fremtid, er det måske naturligt nok, at man kigger på, hvad man mangler. Det kan være noget højtragende, men det kan også være noget så simpelt som drømmebilen, og for Torben Petersen udmøntede drømmen sig i en Opel GT 1900 fra 1971.

- Jeg har altid drømt om at eje en sportsvogn, og jeg har altid ville have en veteranbil, så jeg har slået to fluer med et smæk, og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv. Det er en fornøjelse at køre en tur til Rødvig og spise en is eller at køre til Præstø og drikke en kop kaffe, og det er ture, jeg ikke ville tage normalt, siger Torben Petersen, og fjerner stofklædet fra den smukke klassiker med de kurvede linjer.



Købet af den auberginefarvede Opel GT 1900 fra 1971 er det bedste, Torben Petersen nogensinde har gjort for sig selv.



Det er tydeligt, at der er få ting, som Torben Petersen er ligeså øm over og stolt af, som den auberginefarvede sportsvogn, men han har også fået mere end bare køreglæde ud af den klassiske Opel.

- Jeg tog til det veteranbiltræf, som foregår på torvet i Store Heddinge hver søndag, og der faldt jeg i snak med en, der har gennemgået rigtig mange af de samme ting som mig. Og det hjælper virkelig at tale om det, så det er jeg rigtig glad for, fortæller han.

Jeg keder mig I dag er Torben så rask, som han kan blive. Cancer-fri bliver han aldrig, men hvis helbredet ellers i øvrigt arter sig, kan han leve mange år endnu med den rette behandling.

Han har været utrolig glad for den opbakning, han har oplevet fra de fire menighedsrådsformænd, der har været gode til at støtte ham i noget så simpelt som at komme forbi med mad fra tid til anden, og fra alle de folk i lokalsamfundet, som han er stødt på hos købmanden.

Nu er han dog klar til at vende tilbage til de sogne, han har været væk fra i snart to år.

- For nyligt er jeg begyndt at kede mig, og det er en god ting. Jeg er også begyndt at læse igen, og nu glæder jeg mig til at komme tilbage på arbejde, fortæller Torben Petersen, der dog starter på nedsat tid.

Han starter officielt den 3. marts, og hans første gudstjeneste bliver klokken søndag den 8. marts klokken 10.30 i Hellested Kirke.



Torben Petersen bor i Spjellerup Præstegård, og han glæder sig til at vende tilbage til sine fire kirker. Foto: Morten Chas Overgaard



Torben Petersen menighed kan forvente at se den Torben, de kender, men han erkender også, at hele forløbet har sat sine spor.

Han forventer for eksempel, at han kommer til at have en bedre forforståelse, når han skal tale med folk, der gennemgår et hårdt sygdomsforløb, men han tror også, at håbet kommer til at skinne klarere igennem.

- Jeg har altid elsket barnedåb, men nu tror jeg, at jeg kommer til at elske det lidt mere. Der er noget livsbekræftende i at stå med et nyt liv, eller med en soldat, der har så meget livslyst, at han nægter at lade et manglende ben stå i vejen for at få lov til at leve sit liv, og det tror jeg, at jeg kommer til at nyde i højere grad, siger han.