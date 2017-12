Se billedserie Tre, der står sammen: Ole Vive, formand for Venstre i Faxe, Malene Snedgaard og Dansk Folkepartis gruppeformand, Eli Jacobi Nielsen. Foto: Michael J. Ibsing

Send til din ven. X Artiklen: - Jeg glæder mig til at komme i gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Jeg glæder mig til at komme i gang

Faxe - 06. december 2017 kl. 14:08 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg kan altså ikke forstå, at alle siger, at jeg er helt ny og uprøvet.

- Jeg var dybt involveret i politik i en lang årrække inden jeg fik børn.

- Som lokalformand for VU var jeg med i den lokale Venstre-bestyrelse og med i kreds- og amts- og hovedbestyrelsen, siger Ole Vive.

Torsdag aften kan han realisere valgnattens aftale med Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance og blive Faxe Kommunes første Venstre-borgmester.

- Lige nu glæder jeg mig bare til at komme i gang, konstaterer Ole Vive.

Hvad tager du med ind i byrådet?

- Jamen, jeg tager jo bare Ole med ind i byrådet...

- Forhåbentlig noget fornyelse, godt humør, engagement, umiddelbarhed, fandenivoldsk-hed og min evne til at gå i folk med træsko, remser Ole Vive op.

Hvad glæder du dig mest til?

- Jeg er jo gået ind i politik for at gøre samfundet bedre, og med valget og konstitueringen får jeg så en platform, hvor jeg faktisk får mulighed for at gøre en forskel, siger Ole Vive.

- Jeg mener, vi kan gøre mere som kommune for at hjælpe væksten på vej. Vækst i det private erhvervsliv er forudsætningen for f.eks. at vores unge kan få lærepladser og komme væk fra passiv forsørgelse. Og når der først er vækst, så vil flere virksomheder komme til, det er jeg overbevist om.

Hvad betyder mest for dig?

- Det gør individet. Vi må gerne sætte fællesskabet over individet, men vi må aldrig sætte systemet over individet, siger Ole Vive.

Og så er jeg jo liberal, så mit udgangspunkt er at private skal løse de opgaver, private kan - og så kan det offentlige træde til, når der er behov for det, tilføjer han.

Ole Vive er 41 år, opvokset i Faxe, bosat i Faxe Ladeplads. Han er fraskilt, far til to børn, har en kæreste.

Han var fra 1998 til 2008 ansat i sin fars ejendomsmægler-virksomhed, og har siden da være vurderingsekspert hos Totalkredit.

Var fra 1990 (som 14-årig) medlem af og i en periode formand for VU Østsjælland. Meldte sig ud af Venstre i 2006 - og meldte sig ind igen 1. januar 2011.

Blev valgt ind i Venstres vælgerforneings bestyrelse i marts 2014.

Vandt valget om at blive Venstres borgmesterkandidat i januar 2017; modkandidater var Jonas Kristinsson og Steen K. Gunnarson.

Efter planen bliver han torsdag aften klokken 18.30 udpeget til Faxe Kommunes nye borgmester. Hans embedsperiode begynder 1. januar.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Dagbladet Ringsted og Dagbladet Køge onsdag 6. december og i Sjællandske Næstved torsdag 7. december.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy?utm_source=FAXE&utm_medium=SN&utm_campaign=avislink