- Jeg føler, det er prisen værd

Faxe - 19. september 2019 kl. 13:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man bruger Facebook eller Google giver man dem adgang til at bruge de oplysninger, de indsamler, til at tjene penge, og det er måske ikke alle, der tænker over det i dagligdagen.

Kenneth M. Nielsen fra Vester Egede er derimod en af de forbrugere af de store tech-giganter, der er helt klar over, at hans oplysninger bliver videregivet, men som vælger at give lov til det alligevel.

- Jeg har arbejdet med it, siden jeg gik ud af skolen, og jeg er helt med på præmissen om, at hvis noget er gratis, så er du produktet - og det har jeg det egentlig fint med, siger han.

Kenneth M. Nielsen arbejder til dagligt hos Microsoft, og så driver han en gin-handel på nettet, og han kan selv bruge kundernes ageren på hans side, til at finde de kunder, han skal satse på.

- Jeg er udmærket godt klar over at store firmaer har profiler på deres kunder, fordi kunderne siger ja til at give dem oplysninger om alt, hvad de laver på nettet. Jeg har en webshop, og jeg kan lynhurtigt vurdere, hvad det er for nogle kunder, og hvilke kunder der vil komme igen, bare ved at se, hvad de kigger på, siger han.

For 10.000 kr. data Kenneth M. Nielsen bruger dagligt tjenester fra både Google og Facebook, selvom han måske kunne finde nogle alternativer, hvor der blev passet bedre på hans oplysninger, så er han glad for de tjenester, han bruger.

- Der er folk, der dropper Facebook og Google, fordi de ikke vil have, at de videresælger deres data, men for mig kommer det an på, om man føler, at man får nok ud af den gratis service, de leverer. Jeg læste en artikel, hvor Mogens Nørgaard, der er direktør i firmaet CIMA Technologies opgjorde værdien af hver danskers data til omkring 10.000 kroner og det synes jeg, at de tjenester, jeg bruger, er værd, siger han.

Det er dog ikke bare i markedsføring, at der bliver solgt adgang til vores opmærksomhed. Facebook er nemlig flere gange blevet brugt som platform til at målrette politiske kampagner, for at få en fordel, og der ser Kenneth M. Nielsen, der selv er aktiv i lokalpolitik, at der kan være et problem.

Demokratisk problem - Der er helt klart et demokratisk problem, og det bliver tydeligere og tydeligere, når man kigger udenfor Danmarks grænser. Man kan måske også forestille sig, at partier eller private med interesser i politik kunne udnytte sociale medier til at påvirke vores fremtidige valg, men der må vi som land og som politikere stå fast og værne om demokratiet, siger Kenneth M. Nielsen.

Han tror dog på, at det er bedre at oplyse borgerne, end at lægge bånd på tech-giganterne, så folk ved, at de selv skal tage stilling.

- Det er ikke noget, jeg bekymrer mig om personligt, for jeg ved, hvor jeg står, og hvordan jeg kan påvirkes. Så længe, man er opmærksom på, at man giver sine oplysninger, så må man selv vurdere, om det er det værd, siger han.