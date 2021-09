- Jeg er overordnet rigtig stolt

Partierne Venstre, DF, Lokallisten, Liberal Alliance og Konservative har indgået aftale om budgettet for 2022. Bagerst er det Mikkel Dam (LA), Michael Rosendahl (V) og Lars Folmann (DF). Forrest er det Michael Christensen (K), borgmester Ole Vive (V) og René Tuekær (Lokallisten). Foto: Faxe Kommune

Faxe - 24. september 2021 kl. 15:26 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Venstre, Dansk Folkeparti, Lokallisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om budget 2022-2025. Borgmesteren er tilfreds og stolt.

»Budgetaftale med udvikling og bosætning for øje«.

Sådan er overskriften på Faxe Kommunes hjemmeside, hvor nyheden om, at der nu var indgået en budgetaftale tikkede ind fredag formiddag.

- Et budget der både holder hånden under kernevelfærden og sikrer fokus på udvikling og bosætning, lyder det fra borgmester Ole Vive (V) i budgetpressemeddelelsen fra Faxe Kommune.

Der er flere interessante elementer i budgetaftalen, der blev indgået torsdag.

Ikke så overraskende holdes den kommunale skattesats i ro. Ingen af partierne har i hvert fald officielt stået stålfast på en skattenedsættelse i denne omgang, måske lige bortset fra Liberal Alliance, men Lokallistens gruppeformand, René Tuekær, bemærker alligevel skatten i sin udtalelse om budgettet.

- Det hele er lykkedes med fastholdelse af uændrede skatter, siger han, og tilføjer:

Lokallisten har haft et udgangspunkt i at forhindre mange af besparelsesforslagene på driften, hvilket er lykkedes.

Lars Folmann, gruppeformand for Dansk Folkeparti, udtaler i forbindelse med budgetaftalen, at:

- Det har været et kardinalpunkt for Dansk Folkeparti at efterleve god regnskabsskik og rette op på tidligere års misforståelser i budgetgrundlaget.

Liberal Alliance er også glade for at være deltagende part i et teknisk svært budget.

- Det har været magtpåliggende for os at sikre en fortsat udvikling med mere frihed, lavere skatter, mere vækst og mindre bureaukrati, siger gruppeformand Mikkel Dam.

Rydder op i økonomien

Budget 2022-2025 rummer nemlig også nogle udfordringer, som har krævet beslutning om tilførsel af ganske betydelige millionbeløb.

Det er helt præcist 41,9 millioner kroner til socialområdet fra 2022-2025. Hvilket er langt mere end de 26 millioner kroner, som administrationen havde afsat i sit budgetforslag.

Der er 56,6 millioner kroner til beskæftigelsesområdet i 2022 og så lidt mindre, nemlig 54,9 millioner kroner fra 2023-2025. Det er mindre end de 68 millioner kroner, som administrationen havde foreslået at tilføre området i alle fire år.

- I aftalen tilfører vi betydelige midler til både beskæftigelses- og socialområdet. Det er helt afgørende for at ramme et realistisk niveau i 2022. Vi skal helt enkelt sikre et område, hvor familier, voksne og børn med særlige behov har brug for deres kommune. På samme måde sikrer vi også vores ældreområde, så budgettet modsvarer et stigende antal ældre. Vi har og skal grundlæggende have styr på kernevelfærden i vores kommune - det er jeg glad for, at partierne omkring aftalen har bidraget til at træffe vigtige beslutninger om. Jeg er overordnet rigtig stolt. Det er et gennemarbejdet budget, og det er til at arbejde med for det nye byråd. Der ligger ikke en bunden spareopgave og venter på dem, siger borgmester Ole Vive (V), og tilføjer, at han har haft flere anlægsønsker, men han ikke vil komme ind på hvilke.

Nye, børn, gamle, skoler og fritid

Der er flere konkrete nybrud i budgetaftalen. Blandt andet udvidelse af en daginstitution og et ældrecenter.

Aftaleparterne har konkretiseret udmøntningen af en del af budgettet.

På anlægssiden indeholder budgettet blandt andet en udvidelse af daginstitutionen Møllen i Rønnede.

Det betyder, at aftaleparterne har taget bestik af den kritik, der har været fremført den seneste tid, fordi Møllen ikke har plads nok til de mange nye børn, der flytter til området.

»Borgmesteren peger også på udbygningen af daginstitutionen Møllen i Kongsted, som en klar prioritering af bosætningspotentialet«, står der i budgetpressemeddelelsen fra kommunen.

Borgmesteren uddyber:

- Behovet er først opstået nu. Lige nu har vi et aktuelt problem, og det løser vi. For et år siden så vi en udfordring i Karise. Den udfordring viste sig at løse sig selv mellem institutionerne i området, Permatotten og Spjellerup Børnehave og Friskole.

Skoler og infrastruktur

Parterne vil med budgetaftalen sikre fokus på udvikling og bosætning.

Det vil man gøre med en skolegaranti, som sikrer tilflyttere, at deres børn kan komme i en skole tæt på hjemmet fra skoleåret 2022/2023.

Der skal også fortsat være fokus på infrastruktur; veje, stier og cykelstier, boligudvikling, samt etableringen af en omfartsvej i Haslev og »fremme realiseringen af motorvejsramper ved Ulse«, som der står i budgetaftalen.

- Efter at Det Konservative Folkeparti fik medfinansiering af nordvendte ramper ved Ulse med i budget 2021, så skal dialogen med Vejdirektoratet nu fortsættes.

- Vi fremrykker en million kroner til at kunne tilvejebringe de analyser, som er en forudsætning for at kunne komme i betragtning til den pulje, som er afsat i Trafikforliget 2021-2035, siger Michael Christensen, der er gruppeformand for Konservative.

- Vi øger kun bosætningen i Faxe Kommune, hvis vi aktivt træffer beslutninger, som understøtter et tilvalg af vores kommune. Derfor er jeg glad for opbakningen fra partierne til en aftale, som både holder hånden under kernevelfærden og sikrer fokus på udvikling og bosætning, siger borgmester Ole Vive (V) og tilføjer:

- For eksempel er jeg glad for, at vi nu slår ring om den eksisterende skolestruktur. Med budgettet styrker vi ledelsesopgaven på skolerne. God og nærværende ledelse øger børns trivsel og udvikling, det vil vi gerne se mere af. Og så indfører vi en skolegaranti fra skoleåret 2022/2023, som kan betrygge potentielle tilflyttere i deres valg af nyt hjem. Det har vi nu sikret økonomi til.

Byen i det grønne - igen

Aftaleparterne er også enige om at etablere et 270 hektar stort, rekreativt område i Nordskoven.

- Vi indgår en langvarig aftale med Bregentved Gods, og borgere, foreninger og frivillige bliver inddraget i udvikling af aktiviteterne i området. Danskerne har taget naturen til sig under Covid-19-nedlukningen, derfor prioriterer vi denne aftale til glæde for nuværende og kommende borgere, siger Ole Vive.

De ekstra indarbejdede økonomiske midler til ledelse i folkeskolen samt penge til skolegaranti flugter med Lokallistens holdninger på skoleområdet.

- På investeringsplanen er vi særligt glade for, at der i 2022 og 2023 er afsat penge til udvidelse af daginstitutionen Møllen i Kongsted. Ligeledes byggemodning af parcelhusgrunde i Faxe, samt placering af de store og konstant omtalte anlægsprojekter i Haslev, siger René Tuekær.

Opsparing til svømmehal

Parterne vil også fortsætte opsparingen til en ny svømmehal i Haslev.

Denne beslutning er interessant, fordi man også nemt kunne have valgt at udsætte opsparingen i nogle år for at bruge den nuværende opsparing på omkring 30 millioner kroner til at rette op på kommunens økonomi lige nu og her.

Denne løsning har aftaleparterne imidlertid ikke valgt. I pressemeddelelsen om budgetaftalen står der, at borgmesteren »peger også på, at opsparing til en ny svømmehal i Haslev, fortsat er prioriteret, og at det netop også understøtter Haslev og kommunen som attraktiv for tilflyttere.«

- Vi har fastholdt opsparingen til svømmehallen, fordi den er vigtig. Tidsperspektivet er længere, end vi ellers havde frygtet, så nu levetidsforlænger vi den, så godt vi kan, og så bygger vi en ny, siger borgmester Ole Vive.

Ældreaftryk

Venstres gruppeformand, Michael Rosendahl, er »rigtig glad« for den indgåede aftale, hvor han ligesom Konservatives gruppeformand, Michael Christensen, blandt andet fremhæver, at det er glædeligt, at kommunens ældre borgere også er tilgodeset i budgettet.

Der er nemlig med aftalen midler til en ombygning af Grøndalscentret, som længe har haft et kapacitetsproblem.

Der er også afsat midler til at sikre standarden for hjemmeplejen, blandt andet ved at man bibeholder den såkaldte klippekortordning for ældre borgere i eget hjem.

Et klip svarer til cirka en halv times ekstra hjælp og støtte én gang om ugen for den ældre i hjemmet.