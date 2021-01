Bo Tureby har fået monteret et Hickmanns kateter, som han skal have på i 90 dage.

- Jeg er dybt taknemmelig for min behandling

Sådan skrev Bo Tureby onsdag på sin Facebookside. Anledningen var, at han kunne fejre sine første 50 dage som modtager af en lovende stamcellebehandling på Rigshospitalet, og der kom hurtigt 500 hilsner til den tidligere trampolinlandstræner og grand old man i Haslev TT.

- Jeg er dybt taknemmelig for den enestående behandling, jeg har fået af sygeplejersker og læger på Rigshospitalet. Jeg kan ikke være andet end ydmyg, stolt og glad over at bo i et land med et sådant sundhedssystem i sådan en situation. Tak Danmark!

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her