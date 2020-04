Se billedserie Ovidia Hansen (tv) er en af Ingrids Nielsens otte ansatte, der her hjælper hende døgnet rundt, også med at bladre i billedbogen fra barndommen med polio. Foto: Jørgen C. Jørgensen

- I skal virkelig tage virussen alvorligt

Faxe - 24. april 2020

Ingrid Nielsen blev ramt af børnelammelse som seksårig. Det var også en epidemi, der begyndte som en influenza.

- Skal I ud at køre, råber Ingrid Nielsen til genboen på hjørnet af Kornagervej, hvor hun har huseret i nummer 23 siden 1977.

- Nej, svarer familiefaren med varevognen og de legende børn på villavejen, hvor journalistens bil står parkeret tæt på hans firmabils bagende.

- Vil du have kaffe, spørger Ingrid Nielsen og smiler varmt og venligt, da hun tager imod avisens besøg i den stærke forårssol ude på terrassen, imens hun selv sidder inde i havestuens døråbning.

- Der er noget med mine bronkier, som lægerne ikke vil gøre noget ved, men jeg har meget mere luft i dag end i går, siger hun og smiler igen.

Og det på trods af, at hun allerede seks et halvt år gammel, den 20. oktober 1952, fik konstateret sygdommen polio, også kaldet børnelammelse, som kunne have kostet hende livet, og som gjorde, at hun aldrig kom i skole, at hun fik skinner på benene, og at de seneste 15 af hendes 74 leveår er tilbragt i kørestolen, der i dag også er forsynet med en respirator, som de seneste par år har trukket vejret for hende døgnet rundt.

- Jeg fik respiratoren for 20 år siden, indtil da var det kun om natten, at jeg havde brug for den, men nu kører den hele tiden, og den trækker både luften ind og ud af lungerne. Det er en senfølge af polioen, fortæller Ingrid Nielsen, der er chef for de i alt otte personlige hjælpere, som hjælper hende med alt fra tandbørstning og respiratorslangeskifte i halsen til at vaske tøj og køre bilen til havnen i Rødvig eller stranden på Enø, hvor hun holder meget af at komme.

Er altid noget for andre Ingrid Nielsen har livsglæden og optimismen som sine kendetegn.

Det ved alle, der møder hende ude i samfundet, hvor hun har engageret sig i handicaprådet, i tratortrækket hos familien på Skovgård, med salget af billetter til Faxe Hallens store fester og Bregentved-stævnet. Hun sidder også i Faxe Vandrehjems og Polioforeningens bestyrelse.

Og det er netop polioen, der er årsagen til avisens besøg.

- Sygdommen begyndte som en influenza, der blev værre og værre, og så blev jeg indlagt på Blegdammen i København, hvor de håndventilerede mine lunger med en ballon. Det var en epidemi, som ramte mange børn hernede i Faxe. Flere af dem, jeg var indlagt sammen med, de døde, fortæller Ingrid Nielsen.

Indlagt i to et halvt år Der gik to et halvt år inden hun endelig kunne komme hjem efter 23 måneders genoptræning i Hornbæk. Hjem til Nørre Hovedgaard, der i dag er opslugt af Faxe Kalkbrud.

- Da jeg kom hjem, så var jeg anderledes. Man ville ikke have handicappede børn i skolen dengang, så læreren kom hjem til mig i to timer tre gange om ugen, husker Ingrid Nielsen.

- Hvis vi var blevet holdt hjemme fra skolen i min barndom, da de første blev syge, så kunne man have begrænset smitten. Det er godt, det regeringen har gjort ved coronasmitten. I skal virkelig tage virussen alvorligt, selv hvis der er de mindste symptomer. Og det er meget vigtigt, at man bliver testet, så smitten kan bremses, siger hun.

- Jeg forsøgte selv at få en af mine ansatte testet, fordi hun var syg. Men det kunne jeg ikke få igennem hos sygehusets coronalinje. Det syntes jeg var meget forkert, siger Ingrid Nielsen.

- Det er meget vigtigt, at vi ikke kan smitte Ingrid eller andre borgere, som vi kommer ind hos og er tæt på. De kan jo ikke tåle at blive smittet, og jeg er meget bange for at smitte dem, siger Ovidia Hansen, der er en af Ingrids Nielsens ansatte.

- Desværre døde en af mine venners søster efter 14 dage med covid-19. Hun fejlede intet. Så blev hun indlagt og fik en respirator. Det satte det sig i hjertet, og så var det slut. 76 år gammel blev hun, og de kunne kun komme 12 til begravelsen, fortæller Ingrid Nielsen, der ikke selv går i butikker og handler eller kommer andre steder indendørs i denne tid.

- I går gik min hjælper og jeg til apoteket og Boghuset i Faxe, hvor jeg var udendørs, det er utroligt, hvor få mennesker, man ser på gaden i denne tid, siger Ingrid Nilsen.