- Så nemt var det at læsse haveaffaldet af ,før der blev fundet pesticider i pladsens overfladevand. Snart genåbner pladsen, og så skal borgerne i Karise læsse af oppe i containere. Foto: Cecilie Hänsch

- Helt uacceptabel syltning af haveaffaldet, mener Ørgaard (L)

Faxe - 25. august 2020 kl. 15:59 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fundet af pesticider på haveaffaldspladsen i Karise for mere end et år siden har været til stor gene for Karies borgere, påpegede Marianne Ørgaard (L) på det seneste byrådsmøde, hvor hun efterlyste handling og gjorde opmærksom på, at sagen må være blevet syltet af både AffaldPlus og Faxe Kommune.

- Borgerne i Karise har udvist en tålmodighed ud over alle grænser, imens pladsen har nu været lukket i et år. Man kan med rette sige, at tålmodigheden er opbrugt. Det er ikke rimeligt overfor os, at vi fortsat må køre til Tystrup hver gang, vi skal læsse hækaffaldet og andet af. Nogle har kunnet gå til pladsen med en trillebør, og nu er der 32 kilometer ekstra at køre til og fra Tysrup. Det hører slet sig ikke hjemme i en klimakommune. Derudover er det altså virkelig irriterende, når vi nu har pladsen lige uden for byskiltet. Og det er faktisk den bedste haveaffaldsplads i kommunen, hvor det har været så nemt at kommet af med det, siger Marianne Ørgaard.

- Myndighederne må have haft nogle samarbejdsproblemer undervejes, for de vandtætte containere, der er opstillet nu, er i hvert fald ikke nogen varig løsning. Det er bestemt ikke uproblematisk at skulle læsse affaldet op i dem frem for at læsse det af på jorden, slet ikke for dem der er fysiks udfordret, siger Marianne Ørgaard.

AffaldPlus sagde til avisen lørdag, at borgene i Karise må væbne sig med tålmodighed indtil foråret 2021, før det bliver muligt at læsse affaldet af på jorden igen.

Den udmelding er Lokallisten på ingen måde tilfredse med.