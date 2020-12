Se billedserie Stationsbygningen er centrum for den udvikling, der er sket i Haslev efter jernbanens komme i 1870. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

- Haslev har bevaret sin historie og sit udtryk gennem tiden

Faxe - 29. december 2020 kl. 17:12 Af Anders Petri Kontakt redaktionen

Haslev: For 150 år siden var Haslev en landsby koncentreret omkring Gamle By og var ikke længere end de cirka 400 meter, der er fra hjørnet af Præstevænget og Skolegade til branddammen.

I 1870 åbnede jernbanen "Lille Syd" fra Roskilde til Næstved. Som bekendt passerer den Haslev blot 700 meter fra Haslev Kirke.

14 år efter var Jernbanegade udbygget, og 50 år efter banens åbning gik Haslev fra det gamle Amtssygehus til hvor Rundinsvej i dag løber ud i Ringstedvej og fra Vesterled til Allegade i bredden.

- Haslev midtby følger et klassisk skema, som vi ofte så jernbaneårene, ud fra at der ligger en stationsbygning ved banen og derfra går en handelsgade med to-etages-ejendomme, der har detailhandel i forhuset og håndværkerindustri i baggårdene. Specielt for Haslev udvikler der sig også et industriområde lige nord for banen, fortæller Simon Ostenfeld Pedersen.

Han er lektor på Arkitektskolen Aarhus og har som del i et større projekt på arkitekturskolen udpeget 39 specielle kulturmiljøer i Faxe. Og her er Haslev Midtby i top fem.

Tydelig opdelt

Midten af Haslev har ikke ændret sig meget siden. Og netop det gør Haslev Midtby til noget helt specielt.

- Mange andre stationsbyer fra den tid har ændret karakter, men Haslev har bevaret sin historie og sit udtryk gennem tiden.

- Haslev er flot at se på på den måde. Den er meget tydelig og opdelt i sine funktioner. Du har stationen ved jernbanen, mod nord har du et industrikvarter og ved siden af finder man et gammelt arbejderkvarter med små, fine huse i række. Øst for Jernbanegade er der så det store smukke villakvarter i haveby-stil for de mere velbjergede, forklarer Simon Ostenfeld Pedersen.

På den sydlige side af banen men vest for Jernbanegade byggede man tinghus, politistation, jernbanehotel og posthus. Institutioner der kom sammen med jernbanen, men som også viser, at områdets herregårde også havde en hånd med i spillet, da Haslev eksploderede i størrelse.

- Herregårdene spiller selvfølgelig en rolle, når vi er i Faxe Kommune, for de er med til at etablere de nye funktionsbygninger, der følger med jernbanen, og som alle har epicenter omkring stationsbygningen, siger Simon Ostenfeld Pedersen.

Samme udtryk

I november vandt Haslev en afstemning hos interesseorganisationen Historiske Huse og fik dermed titlen som Danmarks smukkeste stationsby. Skal Haslev bevare den position, handler det om at bevare det nuværende udtryk.

- Både strukturen og bygningerne er vigtige dele for det unikke kulturmiljø i Haslev. Den struktur, byen har, er jo betinget af historiske omkring det.

- Det er vigtigt, at man er sig bevidst, hvad der er for en historie og arkitektur, man indskriver sig i, hvis man skal bygge i Haslev Midtby. Hvis man vil bygge husene på Jernbanegade om, så vil du få en helt anden type by. Og så ville Haslev ikke være Danmarks smukkeste stationsby, siger Simon Ostenfeld Pedersen.

At man ikke bør ændre for meget i byen betyder dog ikke, at Haslev skal fryses fast i tiden.

Synlig historie

I stedet skal man fortsætte med at gøre, som man altid har gjort i Haslev. Man skal bygge på og lade hvert kvarter fortælle sin historie fremfor at blande alle historierne sammen, mener Simon Ostenfeld Pedersen.

- Det gør Haslev særligt smuk, at der er en tydelig aflæsning af historien i de forskellige kvarterer, forklarer Simon Ostenfeld Pedersen.

Han påpeger, at man i Haslev kan se spor af den gamle landsby, af stationsbyen, af Haslev som uddannelsesby og af efterkrigstidens parcelhuse. Alle kulturmiljøer som fortæller noget om Haslevs historie.

- De ligger også i Haslev, men de ligger udenom den historiske bykerne. Det er nye kapitler, som føjer sig til den oprindelige historie, siger han.

Derfor kunne hele Haslev godt placeres i samme kulturmiljø, forklarer Simon Ostenfeld Pedersen. Men det vil gøre fortællingen om Haslev midtby mudret.

- Når man taler om et kulturmiljø, handler det om at skære ind til benet. Hvor er historien let aflæselig og synlig for os alle sammen?, konstaterer han.