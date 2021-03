- Grøfterne er gravet ekstremt dybe

Torsdag eftermiddag blev Christina Birkemose ringet op, og her fik hun meddelelsen, at hun med stemmerne 101 mod 89 officielt er blevet afsat som borgmesterkandidat for Socialdemokratiet i Faxe Kommune.

Selvom Christina Birkemose peger på, at det er et medlemsdemokrati, der har vurderet, at hun ikke længere skal være kandidat til borgmesterposten, og at hun respekterer beslutningen, så må hun også erkende, at det ikke kommer som en stor overraskelse for hende.