- Fodbold og festivaler skal genåbne

Faxe - 23. marts 2021 kl. 12:43 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen

Byrådsmedlem Mikkel Dam (LA) forstår ikke, hvorfor de liberale erhverv har været lukket ned i nu fire måneder.

26. januar 2021: »Vi har netop påbegyndt vores femte byrådsmøde i streg, hvor mødet indledes med socialdemokrater, der skal belærer os andre 'Undermennesker' om, hvordan vi skal leve vores liv i denne coronatid.«

28. januar: »Jeg vil vædde mit højre ben på, at der er flere, der dør af regeringens beslutninger end corona. Luk samfundet op.«

Citaterne er hentet fra lokalpolitikerens Mikkel Dams (LA) Facebook-side, og han uddyber gerne, hvorfor han ikke er begejstret for den regeringsførelse, som Socialdemokraterne har stået bag under coronapandemien:

- Der har manglet en rød tråd i beslutningerne, og det har været katastrofalt. Specielt for de liberale erhverv, der bløder. Flere af forretningerne har ikke fået noget udbetalt i lønkompensation gennem nu fire måneder. Situationen er alvorlig. Som medlem af beskæftigelsesudvalget i Faxe Kommune kan jeg konstatere, at arbejdsløsheden og konkurserne stiger. Vi ved ikke, om det er på sit højeste endnu, men situationen er ikke til at håndtere, når virksomhederne ikke får den kompensationen, som man har lovet dem, siger Mikkel Dam.

- Hvad mener du om den måde som Men In Black demonstrerer på imod regeringen, hvor de samles mange tæt sammen. Kan det ikke sprede coronasmitten yderligere?

- Jeg har stor sympati for, at de demonstrer for at vise den store frustration, som der er i vores samfund. Jeg har ikke mindst meget svært ved at begribe, hvorfor fodboldklubberne ikke må have publikum til deres kampe. Det er fuldstændig sindssygt, at der ikke må være tilskuere på stadion, når smitten netop spredes langt mindre udendørs, svarer Mikkel Dam.

- Sommerens musikfestivaler skal også kunne afvikles, for de unge mennesker har den laveste sundhedsrisiko, og hvis de afleverer en negativ coronatest ved indgangen, så skal de kunne komme til festial, siger han.

- Vi markant bagud i forhold til eksempelvis Tyskland, hvor skoleeleverne allere kan teste sig selv. Jeg mener også, at lægerne og sundhedspersonalet skal rykkes frem i vaccinekøen, tilføjer Mikkel Dam.

Delvist åben skole Han er glad for, at Faxe Byråd har besluttet, at 9. klasserne nu kommer fysisk i skole hver anden ude, så de får bedre mulighed for at forberede sig til deres afgangseksamener.

Fuck-fingeren var ikke ok Således var med hos 9.A på Bavneskolen i Dalby i deres klasselokale, da de torsdag den 18. marts fik besøg af statsminister Mette Frederiksen (S).

- Jeg var tilstede i klassen, da eleverne havde statsministeren på tomandshånd. De var egegagerede og stillede nogle yderst kompetente spørgsmål om deres egen skolegang og fremtidige uddannelsesforløb. Blandt andet om kravene blev lempet, så de ville kunne komme på efterskole, og det kunne hun ikke sige noget om, fortæller Mikkel Dam.

- Og så blev der taget et billede af eleverne, hvor Nick Larsen giver statsministeren en fuck-finger!

- Det er ikke den rigtige måde at ytre sig på. For det er ikke respektfuldt. Uanset af hvem der er statsminister, så er det under niveau. Jeg er heller ikke en stor fan af Mette Frederiksen, men klassen havde hende på tomandshånd, og der var gode muligheder for at stille spørgsmål. Det gjorde eleverne også, og det kom der en rigtig fin debat ud af, mener Mikkel Dam.