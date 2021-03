- En stor oplevelse for børnene

Efter Emil fra første klasse stolt havde overrakt en flot buket blomster til statsministeren, sagde Mette Frederiksen hej til alle de fremmødte og spurgte, om de var glade for at komme tilbage i skole. Et par enkelte drenge fra de mindre klasser, havde ikke savnet skolen synderligt, men ellers var der konsensus omkring, at det var godt at være tilbage.