Til sommer bliver Levi Coermann Nygaard student fra MSG Haslev Gymnasium. De er endnu ikke helt sikker på, hvad fremtiden bringer af uddannelse og job-muligheder. Men de ved, at det skal være et arbejde, hvor de kan gøre en forskel. Privatfoto

- Det skal være lettere at være sig selv og elske den man elsker

Faxe - 21. februar 2021 kl. 12:21 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen

Lyse bukser, mørke sko og en blå sweatshirt. Og hjemmeklippet corona-hår.

Levi Coermann Nygaard er gymnasie-elev, og lige i de her dage holder de vinterferie. Med gåture og lektier som de fleste andre elever på MSG Haslev Gymnasium.

Som så mange andre 20-årige bruger Levi Coermann Nygaard også sin fritid på at tænke over, hvad fremtiden skal bringe. Hvad skal sabbat-året efter eksamen bruges til. Måske højskole, måske et job som lærer-vikar.

• Levi Nygaard er desuden en del af Akademiet for Samfundsengagerede Unge, og arbejder her for at etablere et LGBT+venligt miljø for unge. - Jeg er i gang med at skrive ansøgninger til lærervikar-stillinger lige nu. Jeg har altid været god med børn, og jeg har også været fodboldtræner, fortæller Levi Coermann Nygaard.

- Men jeg ved stadig ikke, hvad jeg vil bagefter. Jeg vil egentlig bare gerne gøre en forskel. Men om det skal være som journalist, ved at arbejde med koder eller ved at være lærer, det ved jeg ikke endnu, tilføjer hen.

Plads til alle Kort før seneste stramning af corona-restriktionerne var Levi Coermann Nygaard med til at etablere et antidiskriminationsudvalg på MSG Haslev Gymnasium.

Målet er på længere sigt at udvalget skal fjerne nogle af de barrierer, man som elev møder, hvis man ikke ligner det store flertal.

- For mig personligt er det f.eks. en hjælp med kønsneutrale toiletter. Det kan godt være, det ikke er en daglig udfordring for personer, der identificerer sig som det køn, de blev tildelt ved fødslen. Men for mig, der er non-binær er det bare en bekymring mindre, hvis jeg ikke skal overveje, hvilket toilet andre synes jeg høre til på, siger Levi Coermann Nygaard.

Det er kun nogle måneder siden de skiftede navn. Fra Lotte, som de blev døbt, og til det kønsneutrale Levi.

- Jeg fik tildelt kønnet pige ved fødslen, men jeg ved nu, at jeg er non-binær, forklarer Levi.

- Det var først på efterskolen, jeg sprang ud som lesbisk, og det var først som 18-årig efter lang tid i LGBT+miljøet i København, at jeg fandt ud af, at jeg var netop dét; non-binær.

Fakta: LGBT+ • LGBT+ dækker over de engelske betegnelser lesbian, gay, bisexual og transgender. Altså lesbisk, bøsse, biseksuel og transkønnet.

• Plusset står for de mange flere seksualiteter og kønsidentiteter, som findes ud over heteroseksuelle cis-kønnede. Det kan f.eks. være queer eller genderfluid eller non-binary; »ikke-heteroseksuel«, »flydende kønsidentitet« eller »ikke defineret som enten mand eller kvinde«.

• Cis-kønnet er betegnelsen for personer, der identificerer sig med det køn, de er tildelt ved fødslen. Altså eksempelvis en person, der er blevet tildelt kønnet kvinde ved fødslen og føler sig som en kvinde.

• Pronominer - stedord - er de ord, vi bruger til at henvise til personer. For en kvinde vil det typisk være hun, hende, hendes. For en mand typisk han, ham, hans.

• Hvis man f.eks. er non-binær, kan man vælge at bruger stedord som de, dem, deres eller hen, hem og hens. De er nemlig køns-neutrale.

• Du kan læse mere på hjemmesiden www. http://lgbt.dk/ordbog/ Feminint og maskulint Det er også derfor, Levi gerne vil tiltales med pronomenet »de« eller »hen«. Ikke hun, ikke han.

- For rigtigt mange er det jo ikke noget, vi tænker over. Vi er vant til at mange ting i vores hverdag er kønnede. Der er kønnet tøj, kønnede forventninger - og kønnede pronomener, siger Levi Coermann Nygaard.

Da de på efterskolen sprang ud som lesbisk, valgte de at være meget feminin i sit udtryk.

- For jeg skulle i hvert fald ikke være sådan en stereotyp lesbisk, fortæller Levi Coermann Nygaard.

- Det er først for nylig, jeg har givet mig selv plads til bare at være den, jeg er. Med både feminine og maskuline træk side om side, tilføjer de.

Og det er den frihed, Levi Coermann Nygaard håber at kunne være med til at skabe rammer for - også for andre.

- Jeg har mange privilegier. Nogle af dem er jeg ganske givet blind over for. Derfor skal jeg f.eks. være lydhør, hvis en person med en anden tro eller en anden hudfarve eller en anden etnicitet fortæller mig, at der er en barriere for deres trivsel. Det er derfor, jeg har været med til at etablere antidiskriminationsudvalget på gymnasiet. For at vi i fællesskab kan identificere og forsøge at fjerne de barrierer, siger de.

Et fællesskab Ved siden af skole-livet er Levi Coermann Nygaard også en del af Akademiet for Samfundsengagerede Unge. Det et to-årig forløb for unge, der vil stå i spidsen for projekter og engagere sig i samfundet under deres ungdomsuddannelse.

I dét regi er Levi Coermann Nygaard i gang med at arbejde på at etablere et fristed for unge LGBT+ personer, der hedder AURA i Næstved i samarbejde med LGBT+ ungdom.

- Det kan føles som om man står alene, når man ikke passer ind i majoritetens skabelon. I LGBT+miljøet er der store forskelle - men også plads og rum til at tale om det, forklarer Levi Coermann Nygaard.

- Nogle gange kan det som LGBT+person også bare være rart at være i et fællesskab, hvor man ikke hele tiden bærer bærer sin kønsidentitet og/eller seksualitet forrest, men kan få lov til bare at være sig selv og tale om de ting, man interesserer sig for. Det håber jeg at kunne gøre lettere ved at etablere fristedet, siger Levi Coermann Nygaard.

Mens arbejdet med at etablere antidiskriminationsudvalget lige præcis nåede at komme i gang inden seneste nedlukning, så har corona-restriktionerne begrænset det fysiske arbejde med at etablere samtalecaféen.

- For mig handler det om, at jeg gerne vil være med til at gøre det lettere for alle bare at være sig selv - og elske den, man elsker. Uanset kønsidentitet eller seksualitet.