- Det her er et fuldstændig unikt projekt

Faxe - 25. oktober 2021 kl. 12:25 Af Kathrine Harvey Kontakt redaktionen

Dalby: Sammenholdet mellem by og byggeri er i særklasse, når man taler om byggeriet af en ny hal i Dalby, mener Kenneth Laursen.

Pr. 1. januar blev han ansat af Faxe Kommune som projektleder for byggeriet, og han har fra første dag været blæst bagover af det samarbejde byens foreninger, forretningsdrivende og borgere lægger i processen, fortæller han.

- Jeg har en baggrund som projektleder for boligbyggerier, så byggeriet af en hal er jo noget helt andet, men dét her projekt er i særklasse. Det er første gang jeg har set så engageret et lokalsamfund. De har samlet penge ind til byggeriet - i første omgang en million kroner. Det er virkelig inspirerende, siger Kenneth Laursen.

Han har en baggrund som projektler for især opførsel af boligblokke, så halbyggeriet i Dalby er lidt i en anden metier. Og så er han privat også flyttet til Haslev fra Lyngby.

- Processen er lidt anderledes med et halbyggeri, men meget handler for mig stadig om at holde øje med, at tingene er korrekte. Der kommer automatisk uforudsete ting i forbindelse med alle byggerier. I hallens tilfælder er der ingen, der har lagt skjul på, at der skal bygges en billig, men også god hal, og jeg synes faktisk det er utroligt hvad man har fået ud af det budget, man havde lagt. Det er et pragteksempel på, at man kan få ret meget for pengene, hvis man koncentrerer sig lidt i opstartsfasen, siger Kenneth Laursen.

Meget imponeret

Der er fra start afsat 12 millioner kroner til halbyggeriet og man har netop modtaget en tillægsbevilling på en million kroner. Samtidig har den lokale idrætsforening Dalby G&IF samlet en million kroner ind, blandt andet ved at sælge folkeaktier, og de penge skal bruges på inventar.

- Det, der har imponeret mig mest, er at alle nok er lidt mere kyniske i det private erhvervsliv, hvor jeg kommer fra. Jeg er ikke vant til en tredje medspiller, der har en holdning og som bare vil projektet det bedste, uden bagtanker. Det er utroligt inspirerende at arbejde sammen med Dalby G&IF, siger projektlederen.

Vandskade

Som med så mange byggerier så kan der ske uforudsete hændelser, og det er der også i forbindelse med halbyggeriet i Dalby.

Der har været massive stigninger i materialepriserne - det er i hele verden og efter corona og så har der været selve coronaen, der også har forhalet leverancer af materialer. Oveni er byggeriet så også blevet ramt af en vandskade. Det er tømreren, der har lavet en fejl i taget, og vi har forsikringen inde og håndtere den. Men det betyder i praksis, at der under nogle af de store regnskyl,vi har haft, er kommet store mængder vand ind. Vand vandrer, og det betyder, at store dele af det indvendige materiale i hallen er taget ind og er ved at tørre ud nu, konstaterer Kenneth Laursen.

- Det er en proces, der er svær at sætte tid på. Tager det én dag eller en måned. Det er rene gæt. Men nu er vi i gang med at løse det. Jeg arbejder stadig med en deadline der hedder 20. januar, for det er dét, der står i kontrakten. Så må weekenderne tages i brug, hvis ikke man kan nå det på anden måde, og man kommer måske foran på andre dele af byggeriet, som man så er gået i gang med før tid, mens resten tørrer ud.

- Jeg er mega byggenørd. Så der er ikke meget, der går min næse forbi, og jeg arbejder med alle de midler jeg har for at løse det her problem. Det er irriterende, men det er løsbart. Det var værre, hvis vi senere konstaterede, at der var lavet en skæv konstruktion, så bygningen ville vælte. Det her er som sagt løsbart, og det får ikke nogen økonomisk konsekvens for byggeriet, tilføjer han.

Et smugkig indenfor

For en måned siden var der rejsegilde på den nye hal.

Søndag kunne nysgerrige igen få et smugkig indenfor i byggeriet.

Der var mødt en god flok på omkring 50-70 mennesker op til rundvisning.

Delegationen fik en kort sikkerhedsinstruktion, da de jo befinder sig på en byggeplads, og så viste Kenneth Laursen ellers rundt.

- Her kan man se forholdene på en byggeplads, når den kører på højeste tryk. Man kan få en fornemmelse af rummet. Hvor banen og tribunen, køkkenet, multirummet og så videre skal være. Lige nu ligner det hele en stor stald med gasbetonvægge, konstaterer projektlederen.

- Vindfanget, eller den bygning, der lige som skal binde de to haller sammen - det som man vist lokalt allerede har døbt "Sammenholdet" - dét er simpelthen så godt udtænkt. Det er et mulitirum med café, hvor du kommer ind, kan sætte dog med en kop kaffe og stadig hører aktiviteterne inde fra hallen. Og så kan man åbne rummet yderligere op. Det er virkelig godt tænkt at lave sådan et rum som det første man kommer ind i, og så er det endnu et eksempel på, hvor langt man har strakt pengene i det her byggeri. Det er enestående, siger Kenneth Laursen.

Der blev blandt andet spurgt ind til, hvorfor den nye hal ikke får trægulv.

- Det gulv, man har valgt, i stedet for trægulvet, er faktisk mere håndboldvenligt, selv om halgulvet naturligvis også skal bruge til andre sportsgrene som tennis og badminton, lyder svaret fra projektlederen.

Fakta:

Den nye hal inklusiv Sammenholdet bliver 1739 kvadratmeter

Hallen får en udvendig længde på cirka 56,5 meter og en bredde på cirka 33,5 meter

Hallen får en indvendig kapacitet på 1300 kvadratmeter med en forventet tilskuerkapacitet på cirka 300

Her er plads til en full size håndboldbane eller fem badmintonbaner

Faxe Kommune er bygherrer

HS Arkitikter har tegnet tegningerne til byggeriet

HPH Totalbyg A/S har totalentreprisen

Dalby G&IF er samarbejdspartnere

Deadline for byggeriet: 20. januar 2022