Der er kun én måde at få sine varer til salg i Nicolaj Lund Jensens butik Veras Verden, og det er at han selv falder for varen. Det er sket med Lykke Kjærs strik.

- Det handler dybest set om tid

Hun ved det godt, Lykke Kjær.

At verden ikke har brug for mere tøj. Snarere mindre.

Derfor vrider hun sig også lidt. For hvorfor åbne en webshop, når man egentlig ønsker at alle - hun selv inklusiv - skal skrue ned for forbruget.

- Du kan få kastet masser af tøj i nakken til næsten ingen penge. Men hvis det handler om bare en lille smule mere end at holde dig varm i et sekund, så er det altså en god idé at tænke lidt over, hvad du vælger at købe, siger Lykke Kjær.