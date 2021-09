- Det er stadig indsatsen værd

Se billedserie Optoget drejede ind ad passagen mellem Café Klinker og DAGBLADET og fortsatte af parkeringspladserne ved Meny og Netto mod kultunariet. Foto: Cecilie Hänsch

Faxe - 06. september 2021
Af Cecilie Hänsch

Spørger du seniorsergent Ian Petersen, hvilke omstændigheder, der gjorde hans seneste udstationering særlig, så kommer svaret prompte:

- At jeg havde William og Laura derhjemme.

Hustru Katja Petersen havde prøvet det fem gange før, men også for hende var det helt anderledes denne gang.

- Pludselig var der ikke kun Ians og mine tanker at tage hensyn til. Der var også to børn, som jo savnede ham i hverdagen og måske ikke kunne forstå, hvorfor han ikke bare tog hjem. Og hvorfor det lige præcis skulle være deres far, der kæmpede for andres fred, siger Katja Pedersen.

Katja og Ian Petersen var blandt dette års talere til den officielle markering af den nationale flagdag for Danmarks udsendte i Faxe Kommune.

Mens Ian Petersen primært talte om den forskel, en indsats gør og om stoltheden over at bære det lille Dannebrog på skulderen, så talte Katja Petersen om hverdagen for dem derhjemme - også når familien igen er samlet på dansk jord.

- Ian kom jo hjem i juni, og siden har vi brugt tid på at smelte to forskellige former for husholdning sammen, fortæller Katja Petersen.

Mens Ian Petersen og Katja Petersen er voksne mennesker, der har truffet deres valg med åbne øjne, så har børnene William og Laura ikke rigtigt haft noget valg.

Men deres opgave med at rumme en hverdag, hvor far er udsendt, skal ikke negligeres. I hvert fald ikke, hvis man spørger Veteranerne og Familienetværket.

Derfor fik William og Laura i dag overrakt børnemedaljer af kompagnichef Bent Simonsen fra Hjemmeværnskompagni Faxe.

For deres indsats hjemme mens far var ude.

Brug hinanden

For Ian Petersen ligger udstationeringerne endnu ganske tæt på. For mange af de veteraner, der søndag deltog i markeringen af den nationale flagdag, ligger udstationeringerne måske mange, mange år tilbage.

Én af dem er Mads Rosdahl, der ad tre omgange var udstationeret til Bosnien og Kosovo omkring årtusind-skiftet.

Han har siden brugt Hjemmeværnet som sit fristed; et sted, hvor de fleste kender jargonen fra militæret, og hvor man ikke er alene med sine erfaringer som veteran.

Også Mads Rosdahl, der bor i Orup ved Faxe, holdt tale ved markeringen af den nationale flagdag.

Hans hilsen var især til dem, der ligesom ham, har været udsendt:

- Mange tog desværre krigens rædsler med hjem, og alt for mange bukker stadig under for deres dæmoner.

- Men husk nu: I var ikke alene, da I tog afsted. I er heller ikke alene nu, hvor I er hjemme. Brug hinanden. Brug jeres brødre og søstre. Kæmp ikke jeres kamp alene, formanede Mads Rosdahl.

Indsatsen værd

Med tilbagetrækningen fra Afghanistan i ganske frisk erindring kan det være nærliggende at spørge om indsatsen som udsendt for de danske styrker har været indsatsen værd.

Og svaret er entydigt til flagdagsmarkeringen:

- Det var ikke forgæves. Danskere har ændret livet for generationer af afghanere. Vi har været med til at vise en anden vej for afghanerne. Vi har været med til at give håb om en anden fremtid end den, Taliban byder på, siger Bente Abrahamsen (DF).

Hun er formand for beskæftigelses- og integrationsudvalget i Faxe Kommune.

Mads Rodahl taler om de missioner, han var en del af på Balkan:

- Jeg synes absolut, vi gjorde en forskel. Det kan man sagtens se nogle år senere - selvom det kan være svært at se mens man er der, tilføjer han.

Han har selv taget »far-testen«: Ville han sende sin egen datter afsted?

- Til min egen datter eller andre, der har lyst: Ja, tag afsted, konstaterer han.

Og Ian Petersen, der for nylig kom hjem fra Irak - han er heller ikke i tvivl:

- Gør vi overhovedet en forskel? Mit simple svar er ja!