- Jeg har set mange farlige situationer. Chikanerne får nemlig mange til at køre hurtigere end man må, siger Alex C. Jensen, der bor i huset »Pax« på Ringstedvej 26. Det er hans postkasse, man ser på billedet. Foto: Nikolaj Rasch Skou

- Der køres alt for stærkt på Ringstedvej

- Den der bil kører lige omkring 50 km/t, men det gør den næste altså ikke. Hun kører i hvert fald 60 km/t, siger Alex C. Jensen, da en kvinde i en personbil træder på bremsen for at standse bag den forankørende, som holder ved vejchikanen og venter på at de modkørende biler skal passere ned ad Ringstedvej i retning mod baneoverskæringen ved Haslev Station.

Alex C. Jensen har fået nok. Nu vil han have farten ned på Ringstedvej i Haslev, hvor han oplever, at mange kører mere end de tilladte 50 km/t.

